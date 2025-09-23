Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Torek,
23. 9. 2025,
17.43

2 minuti

Macron Trumpu: "Zaradi tebe sem obtičal sredi New Yorka" #video

Na. R.

Zaradi zapore ceste za kolono avtomobilov v spremstvu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se je udeležil zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, je v New Yorku obtičal njegov kolega, francoski predsednik Emmanuel Macron. Do francoske ambasade je zaradi barikad pot nadaljeval peš, vmes pa poklical Trumpa in se pošalil na njegov račun.

Francoski predsednik, ki je sredi New Yorka obstal v prometu, se je odločil, da bo pot proti francoski ambasadi nadaljeval peš.

Pri policistu se je najprej pozanimal o barikadah, ki so zaustavile promet, nato pa v šali na mobilni telefon poklical ameriškega predsednika: "Kako si? Ugani, kaj se je zgodilo. Čakam na ulici, ker je zaradi tebe vse zaprto," je Trumpu dejal Macron.

Macron se je po ulicah New Yorka sprehajal približno pol ure, medtem pa nadaljeval pogovor s Trumpom. 

Vmes se je še fotografiral z naključnimi mimoidočimi, ki so ga prepoznali, ena oseba pa ga je poljubila na čelo.

Tudi francoski predsednik se je udeležil 80. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov.

