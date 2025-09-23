Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

23. 9. 2025
6.48

Začenja se splošna razprava svetovnih voditeljev na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN

Nataša Pirc Musar | Foto STA

Foto: STA

Danes se na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku začenja splošna razprava z govori svetovnih voditeljev, ki se bodo vrstili do konca tedna. Prvi dan bo v ospredju pozornosti govor ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kot prva voditeljica iz Evrope pa bo nastopila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Predsednica je prišla v New York s sporočilom v podporo multilateralizmu in nujnosti sodelovanja med državami. Ali bo v govoru ponovila obtožbo, da je to, kar Izrael počne s prebivalci Gaze, genocid, ni znano, je pa obtožb o genocidu na ZN ob nadaljevanju izraelske ofenzive vse več.

Za slovenske dopisnike je predsednica v nedeljo dejala, da namerava v govoru poudariti tudi problem sankcij proti mednarodnim sodnikom, kot je Slovenka Beti Hohler, ter potrebo po reformi ZN na čelu z reformo uporabe pravice do veta. Poleg tega bo pozvala mednarodno skupnost, naj odločneje dela za mir, ter se zavzela za večjo zastopanost žensk na vodstvenih položajih mednarodnih organizacij.

Boljši skupaj

Splošno razpravo s poudarkom na enotnosti, solidarnosti in skupnem delovanju, ki bo potekala pod geslom Boljši skupaj, bosta odprla generalni sekretar ZN Antonio Guterres in predsednica 80. zasedanja Generalne skupščine ZN, nekdanja nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. V skladu s tradicijo bosta sledila nastopa predsednika Brazilije Luiza Inacia Lule da Silve in predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Trumpov govor bo v ospredju pozornosti zaradi ameriške politike pod njegovim vodstvom. ZDA se umikajo iz mednarodne skupnosti, uvajajo sankcije proti zaveznikom, ne poravnavajo svojih obveznosti do ZN, junija so se pridružile Izraelu v napadih na Iran, Varnostni svet pa je zaradi njihovega veta glede Gaze ohromljen.

Trump kritičen do držav, ki so priznale Palestino

Bela hiša je v ponedeljek napovedala, da bo Trump v svojem govoru kritičen do globalističnih institucij in tega, da je Palestino priznalo več zahodnih zaveznic, med njimi Francije, Kanade, Združenega kraljestva in Avstralije.

Nataš Pirc Musar, Združeni narodi
Donald Trump Združeni narodi Nataša Pirc Musar
