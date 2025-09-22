Ob slovesu prizor, ki ga ni pričakoval nihče #video

Po spektakularnem javnem sporu v začetku letošnjega leta sta se na spominski slovesnosti za konservativnega aktivista Charlieja Kirka v Arizoni znova srečala ameriški predsednik Donald Trump in tehnološki milijarder Elon Musk. "Malo sva se pogovorila," je novinarjem dejal Trump, ki pa ni pojasnil, ali sta z Muskom zgladila napetosti, ki so trajale vse poletje.

Trumpa in Muska so v objektiv ujeli, ko sta si segla v roke in klepetala, o vsebini pogovora pa je bil ameriški predsednik po koncu spominske slovesnosti precej skop.

"No, Elon je prišel in pozdravil. Lepo se mi je zdelo, da je prišel. Malo sva se pogovorila," je dejal Trump, ki je z Muskom klepetal le kratek čas, preden je ta vstal in zapustil sosednji sedež.

Spomnimo, Musk je konec maja zapustil Trumpovo administracijo zaradi številnih kritik Trumpovega proračunskega zakona, zaradi česar sta imela oster javni konflikt.