Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
6.45

Osveženo pred

56 minut

slovesnost Donald Trump Charlie Kirk

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 6.45

56 minut

Kirkova vdova: Morilcu odpuščam

Avtorji:
K. M., STA

Charlie Kirk | "Moj mož Charlie je želel rešiti mlade moške, takšne, kot je tisti, ki mu je vzel življenje. Temu moškemu, temu mladeniču odpuščam. Odpuščam mu, ker je tako storil Kristus. In ker bi tako storil Charlie," je dejala Erika Kirk. | Foto Reuters

"Moj mož Charlie je želel rešiti mlade moške, takšne, kot je tisti, ki mu je vzel življenje. Temu moškemu, temu mladeniču odpuščam. Odpuščam mu, ker je tako storil Kristus. In ker bi tako storil Charlie," je dejala Erika Kirk.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je na spominski slovesnosti za Charlieja Kirka v Arizoni ubitega konservativnega aktivista opredelil kot velikana svoje generacije. Na stadionu pred več deset tisoč podporniki so spregovorili še številni člani vlade, pa tudi Kirkova vdova, ki je dejala, da moževemu morilcu odpušča.

Trump je Kirka opisal kot predanega moža, očeta, sina, kristjana in domoljuba z zdravo pametjo, ki se je zavzemal za Boga in domovino, pravico in razum, zaradi česar naj bi bil umorjen. Napovedal je, da mu bo na posebni slovesnosti kmalu podelil predsedniško medaljo svobode, najvišje civilno priznanje v ZDA.

Za umor Charlieja Kirka 10. septembra na univerzi v zvezni državi Utah je obtožen 22-letni Tyler Robinson. | Foto: Reuters Za umor Charlieja Kirka 10. septembra na univerzi v zvezni državi Utah je obtožen 22-letni Tyler Robinson. Foto: Reuters

Erika Kirk bo prevzela vodenje moževe politične organizacije 

Na slovesnosti so nastopila skoraj vsa znana imena iz Trumpove politične orbite, pa tudi vdova umorjenega Erika Kirk, ki je prevzela vodenje njegove politične organizacije Turning Point USA, s katero je Trump na svojo stran pridobil velik del ameriške mladine.

Predsednik ZDA, ki je Kirka označil za mučenika za svobodno Ameriko, je njegovo ženo ob zvokih domoljubne glasbe in glasnem ploskanju občinstva povabil na oder in jo tesno objel.

Trump je Eriko Kirk tesno objel. | Foto: Reuters Trump je Eriko Kirk tesno objel. Foto: Reuters Trumpov politični svetovalec, ki v Beli hiši skrbi za pregon priseljencev, Stephen Miller je napovedal ostre ukrepe proti levi politični opoziciji, s katerimi naj bi rešili zahodno civilizacijo.

"Moj mož je želel rešiti mlade moške, takšne, kot je tisti, ki mu je vzel življenje" 

V podobnem slogu kritik leve politike, ki ji pripisujejo spodbujanje političnega nasilja, so minili tudi govori podpredsednika JD Vancea, nacionalne direktorice za obveščevalne dejavnosti Tulsi Gabbard, obrambnega ministra Peta Hegsetha, konservativnega komentatorja Tuckerja Carlsona in drugih.

Erika Kirk je medtem morilcu svojega moža javno odpustila. "Moj mož Charlie je želel rešiti mlade moške, takšne, kot je tisti, ki mu je vzel življenje. Temu moškemu, temu mladeniču odpuščam. Odpuščam mu, ker je tako storil Kristus. In ker bi tako storil Charlie," je dejala Erika Kirk.

Za umor 10. septembra na univerzi v državi Utah je obtožen 22-letni Tyler Robinson.

Od Kirka se je poslovila ogromna množica privržencev. | Foto: Reuters Od Kirka se je poslovila ogromna množica privržencev. Foto: Reuters

Musk in Trump sta si segla v roke in se pogovarjala 

Na pogrebni slovesnosti je bil ob Trumpu tudi njegov nekdanji vodja urada za vladno učinkovitost Elon Musk, s katerim sta se javno sprla. Tokrat sta si segla v roke in se pogovarjala.

Musk je po Kirkovem umoru na svojem družbenem omrežju X začel prav tako napadati politično levico in transspolne osebe. Obtoženi morilec Robinson je bil v razmerju s transspolno osebo, ki sodeluje v preiskavi.

Kirk je bil eden najvidnejših desničarski aktivistov v ZDA in Trumpov zaveznik. Med drugim je bil podpornik pravice do nošenja orožja, ostro je nasprotoval splavu in bil kritičen do pravic za transspolne osebe.

Znan je bil po provokativnih nastopih na ameriških univerzah in je v zadnjih letih močno vplival na politiko, saj je izdatno prispeval k Trumpovi podpori med mlajšimi volivci.

Trump je takoj po umoru za napad krivil retoriko levice, njegova vlada pa je napovedala ostre ukrepe proti njej. Konservativni aktivisti pozorno spremljajo javne objave Američanov, republikanske oblasti po zveznih državah pa ukrepajo proti kritikom pokojnika.

