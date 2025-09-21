Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Na območju, kjer se bodo poslovili od Kirka, aretirali oboroženega moškega

Donald Trump, Charlie Kirk | Slovesnosti se bo udeležil tudi Donald Trump. | Foto Reuters

Slovesnosti se bo udeležil tudi Donald Trump.

Foto: Reuters

V ameriški zvezni državi Arizona bo danes potekala slovesnost v spomin na umorjenega desničarskega aktivista Charlieja Kirka, ki je bil preteklo sredo ubit med nastopom na univerzi v Utahu. Slovesnosti se bosta med drugim udeležila predsednik ZDA Donald Trump, ki bo tudi glavni govorec, in podpredsednik JD Vance, poroča portal Politico. Pričakujejo več kot 60 tisoč ljudi. Naročili so jim, naj se oblečejo v katero od treh barv ameriške zastave: belo, modro ali rdečo. Pristojni so sicer dan pred dogodkom na območju aretirali oboroženega moškega, ki naj bi se izdajal za policista. Moškega so kasneje po plačilu varščine izpustili na prostost.

Današnja spominska slovesnost bo potekala na stadionu State Farm v Arizoni, ki lahko sprejme več kot 60 tisoč ljudi, poroča britanski BBC. Slovesnosti se bodo poleg Trumpa in Vancea udeležili tudi državni sekretar Marco Rubio in nekateri drugi vidni predstavniki vlade.

Navzoče bo nagovorila tudi Kirkova žena Erika Kirk, ki prevzema vodenje njegove mladinske organizacije Turning Point USA. Dan pred spominsko slovesnostjo vplivneža Charlieja Kirka je Kirkova soproga in mati dveh otrok svojim zaposlenim naročila, naj bo njegova javna pogrebna slovesnost, s katero bodo na stadionu State Farm v Arizoni počastili njegovo življenje, večja kot koncert Taylor Swift.

Pred dogodkom, na katerem se bodo poslovili od Kirka, so oblasti na območju sprejele poostrene varnostne ukrepe. Po poročanju ABC News so pristojni tudi že aretirali moškega, ki naj bi se izdajal za policista in na stadion prinesel orožje. 

Ubit med nastopom na univerzi 

31-letni Kirk je bil 10. septembra ubit s strelnim orožjem med javnim nastopom na univerzi v Utahu. Policija je aretirala 22-letnega Tylerja Robinsona, osumljenca za umor Kirka, potem ko se je dan po dejanju sam predal oblastem. Okrožni tožilec zvezne države Utah Jeffrey Gray je naznanil, da bo za umor zahteval smrtno kazen.

Umor obsodili politiki z levega in desnega političnega pola 

Umor so obsodili tako politiki z levega kot desnega političnega pola. Trump je umor povezal s političnim nasiljem, ki naj bi ga podžigala skrajna levica. Kirka je tudi označil za mučenika in hkrati napovedal, da mu bo podelil predsedniško medaljo svobode.

Člani vlade ob tem pritiskajo na tiste, ki opozarjajo na Kirkova skrajna politična stališča, ki so za mnoge nesprejemljiva.

Trump je denimo v četrtek podprl odločitev ameriške televizijske mreže ABC, ki je ukinila večerno komično oddajo Jimmy Kimmel Live zaradi voditeljevih izjav o umoru Kirka. S tem so se v ZDA znova sprožila vprašanja o svobodi govora.

Kirk, soustanovitelj konservativne politične organizacije Turning Point USA, je bil eden najvidnejših desničarskih aktivistov v ZDA in Trumpov zaveznik. Med drugim je bil podpornik pravice do nošenja orožja, nasprotoval je splavu in bil kritičen do pravic za transspolne osebe.

Znan je bil po provokativnih nastopih na ameriških univerzah in je v zadnjih letih močno vplival na politiko, saj je izdatno prispeval k podpori Trumpa med mlajšimi volivci.

