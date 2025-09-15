To je brutalno sporočilo Tylerja Robinsona pred umorom Charlieja Kirka

Po skoraj tednu dni od umora Trumpovega privrženca Charlieja Kirka na dan prihajajo številne podrobnosti. Novinarji Fox Newsa so tako ugotovili, s kom je živel Tyler Robinson – morilec Charlieja Kirka –, in razkrili sporočilo, v katerem je Robinson razkril, da bo ubil Kirka.

Atentat na Charlieja Kirka še naprej odmeva po Združenih državah Amerike. Preiskovalci poskušajo izvedeti več o umoru konservativnega aktivista, ki ga je izvedel 22-letni moški iz Utaha.

Osumljenec Tyler Robinson naj bi se v torek pojavil na državnem sodišču. Po navedbah uradnikov je pridržan brez možnosti varščine v zaporu okrožja Utah zaradi obtožb, kot so hujši umor, uporaba strelnega orožja in oviranje pravosodja.

Urad šerifa okrožja Utah je v nedeljo za CNN povedal, da je Robinson pridržan v posebni stanovanjski enoti in bo ostal pod posebnim nadzorom do ocene duševnega zdravja, kar lahko traja več dni.

"Imam priložnost ubiti Charlieja Kirka in jo bom izkoristil"

Robinson naj bi po navedbah Fox Newsa pustil sporočilo, v katerem je navedel, da bo ubil Kirka, je za ameriške medije dejal direktor FBI Kash Patel. "Imam priložnost ubiti Charlieja Kirka in jo bom izkoristil," je pisalo v sporočilu. Patel je dejal, da je bilo sporočilo napisano pred streljanjem in da so ga našli v domu osumljenca.

22-letnega Robinsona so v petek pridržali po streljanju na univerzi Utah Valley. Patel je tudi razkril, da so v strelčevem skrivališču našli DNK, ki se ujema z Robinsonovim, enak DNK so našli tudi na brisači, s katero je pokril pištolo, ki jo je pustil v gozdu.

Robinson ne sodeluje s preiskovalci. Foto: Facebook/posnetek zaslona

Robinson ne sodeluje s preiskovalci

Patel je tudi potrdil, da Robinson ne sodeluje s preiskovalci in da še vedno zbirajo informacije o osumljencu ter še niso pripravljeni razpravljati o morebitnem motivu.

Guverner Utaha Spencer Cox je medtem povedal, da Robinson ni maral Kirka in da se je radikaliziral na spletu. "Družina in prijatelji osumljenca so opisali njegova politična prepričanja, ki so se po njihovih besedah v zadnjih dneh premaknila v levo," je dejal Cox.

Motiv napada še ni znan

Cox je poudaril, da preiskovalci še vedno poskušajo ugotoviti motiv napada na Kirka, več informacij pa bo morda znanih, ko se bo Robinson v torek pojavil na sodišču.

Osumljenčev sostanovalec in partner ni vedel, kaj se dogaja

Cox je dodal še, da z FBI sodeluje osumljenčev sostanovalec, ki je tudi njegov partner. "Njegov sostanovalec je bil tudi njegov romantični partner, moški, ki prehaja v žensko. Bil je neverjetno kooperativen z nami, ni imel pojma, da se to dogaja," je dodal Cox.

Dodal je, da oblasti preiskujejo tudi, ali bi lahko bil Robinsonov romantični odnos s sostanovalcem, ki prehaja iz moškega v žensko, povezan z motivacijo za streljanje.

Smrtna kazen?

Medtem generalni državni tožilec Utaha Derek Brown še ni sporočil, ali bodo oblasti za osumljenca zahtevale smrtno kazen. V petek je dejal, da je "vse na mizi".