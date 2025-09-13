Presenetljiva razkritja o mladeniču, ki ga sumijo umora

Dober učenec, navdušenec nad orožjem, nevolilec – to je tisto, kar je znano o Tylerju Robinsonu, ki ga sumijo umora konservativnega političnega aktivista Charlieja Kirka. Robinson prihaja iz republikanske družine, v srednji šoli naj bi bil politično konservativen. Nekdanji sošolec se sprašuje, kaj se je zgodilo od takrat.

Kdo je Tyler Robinson, osumljeni strelec, ki je domnevno z enim samim strelom z razdalje več kot 100 metrov ubil konservativnega aktivista Charlieja Kirka? Medtem ko preiskovalci iščejo motiv, nove podrobnosti slikajo zapleteno sliko 22-letnika, piše nemški Welt.

Odraščal v republikanski družini

Po poročanju ameriških medijev je odraščal v republikanski družini in, že od malih nog izpostavljen orožju. Robinson je bil izjemen učenec, poroča New York Times, ki se sklicuje na nekdanje sošolce.

Opisali so ga kot inteligentnega, točnega in delavnega. "Je oseba, ki bi jo dali v svojo projektno skupino, tudi če ne bi bili prijatelji," je dejala Jaida Funk, ki je z Robinsonom obiskovala osnovno in srednjo šolo. Ni bil eden najbolj občudovanih učencev, a so ga ljudje imeli radi.

Videoigre in stripi

Robinson je veliko časa preživel z igranjem videoiger in branjem stripov. Zanimalo pa ga je tudi aktualno dogajanje. Več nekdanjih sošolcev je povedalo, da je bil v šoli precej zadržan.

Charlie Kirk na univerzi Utah Valley, kjer je imel debato, med katero ga je zadela smrtonosna krogla. Foto: Reuters

Toda Keaton Brooksby, ki je z njim obiskoval srednjo šolo, se je spominjal tudi političnih debat, v katerih je sodeloval z velikim znanjem. "Res je žalostno, da je nekdo z njegovim umom naredil nekaj takega," je povedal.

Prepisal se je na tehniško fakulteto

V videoposnetku, objavljenem na Facebooku leta 2021, Robinson prebere pismo, v katerem navaja, da je prejel štipendijo v višini 32.000 dolarjev za Državno univerzo Utah. Vendar pa je po besedah ​​tiskovnega predstavnika univerzo obiskoval le en semester. Nato se je prepisal na Tehniško fakulteto Dixie v isti državi, kjer se je v času zločina usposabljal za električarja.

Robinson je odraščal v republikanskem okolju v zvezni državi Utah. Pravijo, da je bil član lokalne mormonske cerkve: "Lahko potrdim, da je Robinson postal član cerkve v mladih letih, vendar vas prosim, da vsa nadaljnja vprašanja o njegovih cerkvenih dejavnostih naslovite nanj ali na njegovo družino," je dejal tiskovni predstavnik. Redni obiskovalec cerkve je Robinsona opisal kot neaktivnega člana.

Starša sta registrirana republikanca

Robinsonova starša sta registrirana republikanca in po poročanju Wall Street Journala imata podjetje za kuhinjske pulte, njegova mati pa je socialna delavka. Robinson sam ni povezan z nobeno politično stranko in ni glasoval na zadnjih predsedniških volitvah. Javno dostopni podatki ne dajejo jasnih informacij o političnem stališču 22-letnika.

Policisti pred hišo, v kateri naj bi živel Tyler Robinson. Foto: Reuters

Po poročanju New York Timesa imata njegova starša lovske dovoljenja. Časopis je na družbenih omrežjih našel družinske fotografije, na katerih Robinson in njegova dva brata streljajo in pozirajo s pištolami. Prikazane so bile tudi fotografije potovanj v Portoriko, na Aljasko, na Havaje in več potovanj v Disneyland, je poročal Washington Post.

V srednji šoli naj bi bil konservativen

O njegovem političnem stališču je znanega le malo več. V srednji šoli naj bi bil Robinson, tako kot njegova družina, konservativen. Pred predsedniškimi volitvami leta 2020 je podpiral Donalda Trumpa, je CNN citiral nekdanjega sošolca, ki je dejal: "Ko sem poznal njega in njegovo družino, so bili zagrizeni Trumpovi podporniki." Glede poskusa atentata je dodal: "Ko se je to zgodilo, sem si mislil ... Tudi jaz ne vem, kaj se je spremenilo."

Električar, ki naj bi pred kratkim delal z Robinsonom, pa je svojega kolega za CNN opisal kot nekoga, ki ni zares govoril o politiki, razen če je kdo omenil to temo. Električar je nadaljeval, da Robinson ni posebej maral Trumpa ali Charlieja (Kirka). Osumljenega strelca je opisal kot sramežljivo osebo, ki ni bila zgovorna, razen če se je z njo pogovoril.

Naboji s političnimi sporočili

Pred kratkim naj bi Robinson omenil načrtovani nastop Charlieja Kirka na univerzi na večerji z družinskim članom. Preiskovalci so poročali, da sta se po poročanju preiskovalcev pogovarjala o tem, zakaj Kirka ne marajo.

Poleg morilskega orožja so preiskovalci našli tudi strelivo, vgravirano z različnimi sporočili. Nekateri slogani se nanašajo na internetno in igralniško kulturo. Eden se je glasil: "Hej fašist! Ujemi", drugi: "Če to bereš, si gej, lmao." Kratica izvira iz spletnega jezika in pomeni približno "Smejem se do smrti". Na enem od nabojev je bila tudi Bella Ciao, antifašistična italijanska pesem iz druge svetovne vojne, ki je bila zadnje čase oživljena na TikToku.

Robinsonova predaja

Po napadu v sredo je Robinson pobegnil. Njegov oče ga je domnevno prepoznal na policijski fotografiji in ga spodbudil, naj se preda, je poročala tiskovna agencija AP, ki se je sklicevala na uradnika organov pregona. Robinson je sprva zavrnil, a si je kasneje premislil. Robinsonov oče je domnevno stopil v stik z mladinskim pastorjem, ki je Robinsonu pomagal pri predaji, piše Welt.