Kdo je bil umorjeni Trumpov podpornik in kdo je njegov morilec?

Ameriški konservativni aktivist in Trumpov podpornik Charlie Kirk, ki je v sredo umrl zaradi posledic atentata, se je že kot najstnik začel ukvarjati s politiko. Ko je bil star 18 let, je ustanovil celo lastno konservativno politično organizacijo. Ta mu je sčasoma prinesla velik politični vpliv in tudi bogastvo. Sprva je bil do Donalda Trumpa politično malce zadržan, a je nato postal njegov vnet zagovornik. Številni mu pripisujejo zasluge, da je za Trumpa na lanskih predsedniških volitvah glasovalo tudi veliko mladih.

Ko je julija lani 20-letni Thomas Matthew Crooks iz za zdaj še ne popolnoma jasnega vzgiba skušal umoriti Donalda Trumpa, je imel ta veliko sreče. Mladi atentator je izstrelil osem krogel, preden ga je ustrelil policist. Skoraj vse krogle so Trumpa zgrešila (ena je smrtno zadela moškega v občinstvu), le ena je oplazila njegovo uho.

Usodna krogla

Atentat na Trumpa je podoben sredinem atentatu na 31-letnega ameriškega konservativnega političnega aktivista Charlieja Kirka. Podobno kot Trump julija lani v Butlerju v Pensilvaniji je Kirk govoril na prostem na političnem dogodku v kampusu univerze v Utahu, ko ga je zadela izstreljena krogla.

Za zdaj neznani atentator, ki naj bi streljal iz 180 metrov oddaljene stavbe, je izstrelil samo eno kroglo. Ta je Kirka, ki je sedel na stolu in odgovarjal na vprašanja občinstva, zadela v vrat.

Trump sporoči, da je Kirk umrl

Grozljivi dogodek je bil posnet in je kmalu zaokrožil po spletu. Nazorno se vidi, kako je krogla nesrečnega Kirka zadela v vrat, iz katerega je brizgnil curek krvi. Skoraj istočasno je Kirk omahnil. Težko ranjenega Kirka so takoj odpeljali v bližnjo bolnišnico, a že po posnetku trenutka, ko ga je zadela krogla, je bilo jasno, da je malo možnosti za njegovo preživetje.

Na univerzo v Utahu je Kirk prišel v okviru svoje nove turneje Vrnitev ZDA (American comeback tour), ki jo organizira njegova organizacija Tourning point USA. Na dogodku je Kirk, dokler ga ni zadela krogla, odgovarjal na vprašanja občinstva. Tik pred strelom je začel odgovarjati na vprašanja o strelskih pohodih v ZDA. Zbralo se je okoli tri tisoč poslušalcev, med katerimi so bili tudi policisti v uniformah in civilnih oblekah. Kirka so na dogodku varovali tudi njegovi varnostniki, a to ni pomagalo, ker je strelec streljal nanj iz 180 metrov oddaljene stavbe. Na fotografiji: Kirk pred dogodkom v študentskem kampusu v Utahu, ko je med občinstvo metal kape z napisom Make America great again. Foto: Reuters Kmalu po tem, ko je iz bolnišnice prišlo sporočilo, da se Kirk bori za življenje, je predsednik ZDA Donald Trump na svojem omrežju Truth Social sporočil, da je Kirk umrl. Trumpova pozornost seveda ni naključna, Kirk je bil od poletja 2016 vnet navdušenec nad Trumpom in njegov podpornik. Tudi njegov znanec.

Kirk je nagovarjal zlasti mlade

Kirk je imel tesne stike predvsem z Donaldom Trumpom mlajšim. Po lanski Trumpovi zmagi na volitvah se je govorilo, da bo Kirk dobil položaj v Trumpovi administraciji. Član Trumpove vlade oziroma administracije ni postal, je pa vneto podpiral Trumpove poteze.

Številni so prepričani, da je Kirk, ki je med drugim imel zelo poslušan podkast z imenom The Charlie Kirk Show, zelo prispeval k temu, da so za Trumpa lani glasovali številni mladi.

Najstniški politični aktivist

Svojo politično aktivistično pot je Kirk (uradno ime Charles James Kirk) začel že rosno mlad v svoji rodni zvezni državi Illinois (rodil se je v predmestju Chicaga). Ko je imel 18 let, je ustanovil republikancem naklonjeno politično organizacijo Turning point USA (sl. Točka preloma ali Prelomnica).

Bil je del takratnega prorepublikanskega gibanja čajankarjev (Tea party), ki je nasprotovalo tedanjemu demokratskemu predsedniku Baracku Obami. Kirk je s pomočjo bogatih republikanskih donatorjev postal zelo vpliven in tudi osebno premožen. Leta 2020 je imela njegova organizacija skoraj 40 milijonov dolarjev (34,2 milijona evrov) prihodkov.

Graje, ker širi teorije zarote

Kirk sprva ni podpiral Trumpa, a je po republikanski nacionalni konvenciji v Clevelandu poleti 2016 postal njegov goreč podpornik in je dejavno sodeloval v Trumpovi kampanji. Sodeloval je tudi v kampanjah v letih 2020 in 2024. Lani je načrtno obiskoval študentske kampuse ter tam z govori in debatami nabiral glasove za Trumpa.

Njegovi nasprotniki so ga obtoževali, da podpira in širi teorije zarote na družbenih omrežjih. Med drugim je bil velik zagovornik nikoli dokazanih trditev, da je Trump leta 2020 izgubil volitve zaradi načrtnih volilnih goljufij demokratov. Njegova organizacija Turning point je 6. januarja 2021 tudi sodelovala v protestih pred ameriškim kongresom, ki so se končali z vdorom v kongres.

Trdil je, da se bojuje proti marksističnemu wokizmu n islamistom

Kirkovi politični pogledi vsaj zadnja leta niso odstopali od republikanskega, konservativnega osrednjega toka. Bil je velik zagovornik kapitalizma, svobodnega podjetništva in pravice do nošenja orožja, nasprotnik splava, gibanja LGBT in istospolnih porok. Nasprotoval je tudi temu, čemur ameriški republikanci pravijo kulturni marksizem, ki ga je enačil z woke gibanjem.

Kirk je bil strasten debater ter je rad javno nastopal in odgovarjal na vprašanja:

Na družbenih omrežjih so posnetki, na katerih govori o zavezništvu med marksizmom oziroma wokizmom (woke bi v slovenščino najustrezneje prevedli kot čuječnost, op. p.) in islamisti proti krščanskim ZDA. V zadnjih letih se je štel za krščanskega nacionalista in nasprotoval ločitvi Cerkve od države.

Izjave za priseljevanje v ZDA in proti njemu

Ko je junija letos musliman Zohran Mamdani postal demokratski kandidat za župana New Yorka, je Kirk na družbenih omrežjih objavil, da "potem ko je pred 24 leti skupina muslimanov 11. septembra ubila 2.753 ljudi, je zdaj muslimanski socialist na dobri poti, da vodi New York". Ne preseneča, da so mu politični nasprotniki očitali islamofobijo.

Dajal je izjave, ki so bile negativne do temnopoltih, in nasprotoval množičnemu priseljevanju, a obenem govoril, da so ameriški kristjani lahko vsi, tudi temnopolti in Azijci, ter hvalil nekatere skupine priseljencev, na primer ameriške Irance.

Ne samo na levici, imel je nasprotnike tudi na desnici

Zaradi teh izjav glede zakonitih priseljencev, ki niso popolnoma zavračale priseljevanje v ZDA, in podpore Izraelu si je nakopal nasprotnike tudi med t. i grojperji (ang. groypers), radikalno desnimi mladimi privrženci Nicholasa Fuentesa, ki med drugim občuduje Adolfa Hitlerja.

Charlie Kirk, a champion for conservative youth and a devoted Christian, has passed away at the age of 31. He will be remembered for his unwavering faith, his dedication to family, and his influence on a generation of young conservatives. pic.twitter.com/x62PxpPGP0 — Fox News (@FoxNews) September 10, 2025

Kirk je leta 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino, na družbenih omrežjih objavljal, da gre le za mejni spor. Trdil je tudi, da je zanj ameriška meja z Mehiko pomembnejša kot ukrajinske meje.

Kdo je njegov morilec?

Za zdaj še niso našli njegovega atentatorja. Glede na njegova politična stališča, ki so razburjale politično levico, so številni – še zlasti republikanci – prepričani, da je njegov morilec kakšen levičarski skrajnež. Ugiba se, ali je v ozadju atentata morda tudi njegova odločna podpora Izraelu (vendar je treba omeniti, da je nasprotoval ameriškemu vpletanju v vojno med Izraelom in Iranom). A za zdaj so vse to le ugibanja.

Kirk je bil poročen in je imel dva majhna otroka, hčerko in sina. Njegova žene Erika (dekliški priimek Frantzve) je bila leta 2019 mis Arizone. Žena in otroka sta bila prisotna ob Kirkovem nastopu v univerzitetnem kampusu, ko ga je zadela smrtonosna krogla.