Nova usodna ženska v Trumpovem življenju?

V zadnjih dnevih sta Donald Trump in ameriška teoretičarka zarot Laura Loomer postala skorajda nerazdružljiva. Skupaj sta odpotovala z letalom na soočenje s Kamalo Harris v Philadelphio, oba sta se 11. septembra udeležila tudi žalne spominske slovesnosti ob 23. obletnici terorističnega napada v New Yorku. Številni politični analitiki zato domnevajo, da je razvpita teoretičarka zarot postala Trumpova glavna svetovalka v predsedniški kampanji.

Potem ko je republikanec Donald Trump v soočenju z demokratko Kamalo Harris omenil nepreverjene zgodbe o priseljencih s Haitija, ki naj bi v mestu Springfield v Ohiu lovili hišne ljubljenčke (mačke in pse) tamkajšnjih prebivalcev in jih jedli, so nekateri prst uperili v 31-letno desničarsko vplivnico in teoretičarko zarot Lauro Loomer.

S Trumpom skupaj na letalu

Ta je dan pred soočenjem nepreverjene govorice o haitijskih priseljencih širila na družbenih omrežjih. Istega dne so jo tudi videli, kako sestopa z letala, s katerim je Trump priletel na soočenje v Philadelphio. Dan po soočenju se je, tako kot Trump, v New Yorku udeležila žalne slovesnosti v spomin na žrtve terorističnega napada iz 11. septembra 2001.

Številnim se je njena prisotnost na spominski slovesnosti zdela neokusna, saj je lani na svojem računu na omrežju X objavila dolgo sporočilo vključno z videoposnetkom, v katerem je pisalo, da je bil 11. september notranje delo (inside job v izvirniku), torej da so v resnici Američani sami oziroma ameriške tajne službe izvedle napad na New York.

Tajno snemanje

Ko so jo novinarji letos po prireditvi spraševali, kaj meni o teoriji zarote glede 11. septembra, ki jo je lani širila, se je zavila v molk. Na omrežju X je izrecno zapisala, da ne namerava odgovarjati na vprašanja novinarjev. Zapisala je še, da deluje neodvisno od Trumpa, a da mu pomaga, ker je on resnično zadnje upanje za ameriški narod.

Lauro Loomer so 10. septembra letos videli, kako na letališču v Philadelphii sestopa z letala, s katerim je Donald Trump priletel na soočenje s Kamalo Harris. Foto: Guliverimage

Laura Loomer je že dolgo znana po svojem širjenju teorij zarot in sporočil, ki so usmerjena zlasti proti priseljencem in muslimanom. Predstavljala se je za raziskovalno novinarko ter kot komentatorka in aktivistka sodelovala z desno organizacijo Project Veritas. Ta je znana po tem, da na skrivaj snema politične nasprotnike republikancev, da bi našla obremenjujoče gradivo.

S Project Veritas je sodelovala že kot študentka, ko je na skrivaj posnela profesorje na neki floridski univerzi, kjer je študirala novinarstvo.

Prekinitev gledališke predstave

Sodelovala je tudi z medijem Infowars razvpitega teoretika zarot Alexa Jonesa. Je odločna Trumpova podpornica. Poleti 2017 je v New Yorku prekinila sporno gledališko predstavo na prostem o Juliju Cezarju. Cezarja je igral igralec, ki je bil podoben Trumpu, Cezarjevo ženo pa igralka, ki je namenoma govorila angleščino s slovenskim naglasom.

Ko so Cezarja v predstavi umorili, je na oder prišla Laura Loomer in začela kričati: "To je nasilje nad Donaldom Trumpom! Ustavite normalizacijo političnega nasilja nad desnico! To je nesprejemljivo!" Z odra so jo pospremili varnostniki. Plačati je morala tudi denarno kazen.

Širjenje teorij zarot

Znana je po promoviranju dolgega niza teorij zarote, vključno s trditvami, da Kamala Harris ni temnopolta in da je sin milijarderja Georgea Sorosa pošiljal šifrirana sporočila, v katerih je pozival k Trumpovemu umoru. Trdila je tudi, da so strelski napadi na ameriških šolah zaigrani.

Laura Loomer in Donald Trump:

Now it makes sense. pic.twitter.com/002UfIR52e — Richard Hanania (@RichardHanania) September 13, 2024

Zaradi teh objav je bila prepovedana na številnih platformah, vključno s Facebookom, Instagramom in celo, po njenih besedah, na Uberju in Lyftu zaradi žaljivih komentarjev o muslimanskih voznikih. Nekoč se je opisala kot ponosna islamofobinja, piše BBC.

Novembra 2018 so ukinili tudi njen račun na Twitterju (zdaj X). Znova je prišla nazaj na to omrežje decembra 2022, ko je novi lastnik Elon Musk ponovno vzpostavil njen račun.

Neuspešne kandidature

Preizkusila se je tudi v politiki. Leta 2020 je s Trumpovo podporo kandidirala na Floridi na volitvah za ameriški kongres, a je izgubila proti demokratskemu kandidatu. Hotela je kandidirati tudi na kongresnih volitvah leta 2022, a tokrat ni postala republikanska kandidatka, ker je izgubila primarne strankarske volitve. Po porazu je brez predstavljenih dokazov trdila, da se je zgodila volilna goljufija in da je v resnici zmagala.

Lani spomladi jo je po poročanju ameriškega New York Timesa in britanskega Guardiana Trump želel najeti za svojo svetovalko. Temu se je uprlo Trumpovo osebje v kampanji, zaradi česar Trump, ki pogosto širi njene objave na svojem računu na Truth Social, takrat ni uresničil svoje želje.

Trumpova politična spremljevalka

Toda januarja letos je Laura Loomer, ki se pogosto udeležuje dogodkov v podporo Trumpu in so jo že videli v njegovi floridski rezidenci Mar-a-Lago, s Trumpovim letalom odpotovala v Iowo. Takrat so bile v tej zvezni državi republikanske primarne volitve za predsedniškega kandidata. Ko jo je Trump videl v občinstvu na nekem shodu v Iowi, jo je pred vsemi glasno predstavil in dejal: "Želite si jo imeti na svoji strani."

Im sorry. Im trying to remove it. pic.twitter.com/33C0NBRzGt — Aaron Rupar (@atrupar) September 13, 2024

Skupaj s Trumpom je v njegovem letalu pred dnevi priletela v Philadelphio, kjer je imel Trump soočenje s Kamalo Harris. V tem soočenju se po mnenju številnih analitikov, tudi tistih, ki so naklonjeni republikancem, Trump ni dobro odrezal. Številni so prepričani, da so v ozadju Trumpovega slabega nastopa tudi slabi nasveti Laure Loomer.

Besedni spopad s kongresnico

Zaiskrilo se je tudi med Lauro Loomer in republikansko kongresnico Marjorie Taylor Greene, ki sta nekdaj tesno sodelovali. Kongresnica, ki velja za skrajno trumpistko in teoretičarko zarot, ji je očitala, da je njen tvit, da bo v primeru zmage demokratske kandidatke na predsedniških volitvah v Beli hiši dišalo po kariju, govori v Beli hiši pa bodo potekali prek klicnih centrov, nagnusen in skrajno rasističen.

Kari je namig na indijsko poreklo Kamale Harris, namig na Indijo so tudi omemba klicnih centrov, saj je Indija znana po tem, da je razvila industrijo klicnih centrov, ki delajo za ves angleško govoreči svet, torej tudi za ZDA. Laura Loomer je hitro vrnila udarec in kongresnici, ki je znana tudi po kratici MTG, očitala laži, skoke čez plot in razpad zakona.