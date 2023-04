"Melania s sinom in starši živi v pravljičnem svetu"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Melania Trump nima pravih prijateljev in zaupa zgolj članom svoje družine, poroča ameriška revija People. To družino naj bi sestavljali samo še njen sin Barron ter njena starša.

Zaradi težav Donalda Trumpa z ameriškimi sodnimi mlini je v ospredju medijske pozornosti tudi naša rojakinja Melaina Trump. Po pisanju ameriške revije People, ki se sklicuje na anonimen vir blizu Melanie, njeno družbo sestavljajo izključno zgolj sin Barron Trump in njena starša Viktor in Amalija Knavs.

Melania obožuje Barrona

"Številni člani kluba v Mar-a-Lagu jo sicer na videz poznajo, a to niso nobeni prijatelji. Ne srečuje in ne druži se z njimi. Kot mama obožuje svojega sina Barrona in ga želi za vsako ceno zaščititi," pravi anonimni vir.

"Vsi (Melania, Barron in njena starša, op. p.) živijo v pravljičnem svetu. Delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi prebrodili te težave, ne da bi ob tem poslabšali svoj življenjski slog," je za tednik People še povedal anonimni vir.