Je Melania Trump s tem namignila na vrnitev v Belo hišo?

Nekdanja prva dama ZDA Melania Trump je v prvem intervjuju po odhodu iz Bele hiše namignila, da bi se lahko vrnila v Belo hišo in da obstaja možnost, da bo tam spet živela. "Nikoli ne reci nikoli," je odgovorila na vprašanje, ali bi lahko znova živela v Beli hiši, če bi njen mož Donald Trump leta 2024 kandidiral za predsednika ZDA. Povedala je tudi, da ljudje pod Bidnovo administracijo težje živijo in da nekateri trpijo. "Pretresljivo je videti družine v ZDA, ki nimajo dovolj hrane in da te ni dovolj za otroke v 21. stoletju," je povedala sovoditelju Petu Hegsethu. Prav tako je za pristransko označilo revijo Vogue, ki je kot prve dame v nasprotju z dolgoletno tradicijo ni izbrala za svojo naslovnico.

"Mislim, da smo v štirih letih Trumpove administracije veliko dosegli," je nekdanja prva dama ZDA Melania Trump povedala v intervjuju za televizijo Fox, ki so ga predvajali danes zjutraj.

Republikanske ženske na napačni strani?

"Republikanske ženske so na napačni strani revije Vogue in njenih dvojnih standardov, ker je revija pristranska," je povedala Melania Trump. Kljub temu da je v modni, lepotni in drugi industriji zelo uspešna in poznana, ni nikoli prišla na naslovnico te revije, je povedal voditelj Hegseth.

"Vsi Američani bi morali videti, kar počnejo, saj je tako očitno. Imajo ljudi, ki so jim všeč, in tiste, ki jim niso. A to je bila njihova odločitev in sama imam veliko pomembnejših stvari, kot je ta, da poziram za naslovnico Vogue," je dodala.

Na dražbo klobuk, ki ga je nosila ob srečanju z Macronom

V začetku leta je Melania povedala, da bo na dražbo dala klobuk, ki ga je nosila, ko sta z možem aprila 2018 gostila državniško večerjo s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in njegovo ženo Brigitte. Poleg klobuka pa bo za dražbo prispevala še sliko Trumpa in nezamenljivi žeton NFT.

V intervjuju je Melania povedala tudi, da bo del izkupička od predmetov, ki se prodajajo po izklicni ceni 144 evrov, namenila otrokom v rejništvu. Javno pa nikoli ni javno razkrila, koliko je na ta način zaslužila.

Po končanem mandatu prve dame običajno ustanavljajo neprofitne fundacije ali organizacije, ki podpirajo pobude, s katerimi so začele v času svojega mandata v Beli hiši, zato prodaja zbirateljskih predmetov sicer ni njihova običajna praksa. Ko gre za tradicijo, običajno pomembnejše kose oblačil in druge osebne predmete, povezane s predsedniško administracijo, podarijo muzejem.