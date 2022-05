Ukrajina trdi: Naša vojska je na meji z Rusijo. Kaj sledi? #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



10.07 Ukrajina trdi: Naša vojska je na meji z Rusijo. Kaj sledi?

09.53 Rusija odločitev Švedske in Finske za vstop v Nato označila za veliko napako

08.37 Ruska javnost v šoku: tak poraz naše vojske je nepredstavljiv

7.13 Rusi so včeraj v Donecku ubili tri civiliste

7.11 Mariupol je dobil elektriko

6.15 Ruske sile streljale na bolnišnico v Severodonecku

6.10 Kako ruska TV poroča o odločitvi Finske in Švedske?

6.09 Zunanji ministri EU o nadaljnji podpori Ukrajini in vplivu vojne na Balkan

Guverner Harkova Oleg Sinegubov je po poročanju The Guardiana dejal, da je ukrajinski vojski v protiofenzivi uspelo prodreti vse do ruske meje. Informacije ni potrdil noben zahodni medij, prav tako ni jasno, kaj to pomeni za dogajanje na terenu. Je pa Sinegubov še sporočil, da ukrajinske vojake kljub zmagam in ponovni vzpostavitvi nadzora nad delom izgubljenega ozemlja čaka še veliko dela.

Kharkiv Governor Oleh Sinegubov posted this video and said, via telegram, that Ukrainian forces have made it to the Kharkiv region’s eastern border with Russia, claiming victory as Ukraine works to win back territory. “We still have a lot of work ahead of us together,” he added. pic.twitter.com/2QRFgBEBba — Vivian Salama (@vmsalama) May 16, 2022

9.53 Rusija odločitev Švedske in Finske za vstop v Nato označila za veliko napako

Ruske oblasti so danes opozorile, da sta Finska in Švedska z odločitvijo o vstopu v vojaško zvezo Nato kot odgovor na rusko ofenzivo proti Ukrajini storili resno napako.

"To je še ena huda napaka, ki bo imela daljnosežne posledice in bo korenito spremenila razmere v svetu," je po poročanju ruskih tiskovnih agencij dejal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov.

Pri tem je poudaril, da si Finska in Švedska ne smeta delati iluzij, da se bo Rusija preprosto sprijaznila z njuno odločitvijo, in dodal, da bo odziv Moskve odvisen od praktičnih posledic članstva obeh skandinavskih držav.

"Jasno nam je, da ta odločitev ne bo okrepila varnosti Švedske in Finske, temveč bo stopnjo vojaške napetosti le še povečala," je dejal.

Za Švedsko in Finsko, državi, ki se zavezništvu nista pridružili niti na vrhuncu hladne vojne, je bil preobrat posledica ruske ofenzive proti Ukrajini, ki jo sosednje države vidijo kot grožnjo mednarodnemu miru.

Moskva je napad na Ukrajino med drugim utemeljevala s širjenjem vpliva Nata ter njegovo politično, diplomatsko in vojaško podporo Kijevu. Z invazijo je ruska vlada želela Zahod odriniti od svojih meja, a se stvari niso odvile po njihovih pričakovanjih.

8.37 Ruska javnost v šoku: tak poraz naše vojske je nepredstavljiv

Pretekli teden je v mednarodni javnosti odjeknila informacija, da je ukrajinska vojska uspešno uničila konvoj ruske vojske med prečkanjem reke Severski Donec. Zahodni analitiki so poraz Rusov ocenjevali kot dokaz, da je Putinova vojska zaradi Kremlja prisiljena v zelo tvegane poteze.

Kot razkriva Institut za raziskovanje vojne, pa je novica odjeknila tudi v Rusiji. Specializirani prokremeljski mediji so se razpisali o neverjetno slabi taktični potezi ruske vojske in poudarili, da takega poraza niso pričakovali.

The #Ukrainian destruction of significant elements of a #Russian motorized rifle brigade that tried to cross a pontoon bridge over the Siverskyi Donets River on May 11 has shocked prominent Russian milbloggers.



Read the latest from ISW and CTP: https://t.co/EJJvf1QBYa pic.twitter.com/aKYXX5g3dP — ISW (@TheStudyofWar) May 15, 2022

7.13 Rusi so včeraj v Donecku ubili tri civiliste

In Donetsk Oblast, Russian soldiers🔴killed 3,🔵injured 13 civilians on May 15



Also today the info about 3 more killed civilians was clarified. "It is currently impossible to determine exact number of victims in Mariupol, Volnovakha," Donetsk Oblast Head https://t.co/XpFhqoN18K pic.twitter.com/1QqxfVGPqy — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 16, 2022

7.11 Mariupol je dobil elektriko

V Mariupolu so obnovili oskrbo z električno energijo, obnavljajo pa tudi oskrbo z vodo, je za RIA Novosti povedal lokalni prebivalec. Oskrba z vodo in elektriko sta bili v Mariupolu prekinjeni od sredine marca.

6.15 Ruske sile streljale na bolnišnico v Severodonecku

Ruske sile so danes streljale na bolnišnico v Severodonecku, je na svojem uradnem Telegram kanalu sporočil vodja Luganske regionalne vojaške uprave Sergej Hajdaj.

Po njegovih besedah ​​je bilo ranjenih devet civilistov, zdravniško pomoč pa so jim zagotovili v bolnišnici, ki je med obstreljevanjem še naprej delovala.

"V preteklem dnevu so ruske čete izvedle 11 topniških napadov na Severodoneck," je dodal.

Rusi so obstreljevali hiše, kemično tovarno, šolo in bolnišnico.

Ukrainian forces reportedly destroyed the railway bridge between Severodonetsk and Rubizhne. https://t.co/ZYZvSM0XwS pic.twitter.com/9ZV9tjYuYf — Rob Lee (@RALee85) May 15, 2022

6.10 Kako ruska TV poroča o odločitvi Finske in Švedske?

"Severnjaki želijo zakuhati stvari?" se je glasil ruski TV-napis. Ruski državni mediji ignorirajo dejstvo, da sta Finska in Švedska, ki se želita pridružiti Natu, neposredna posledica napada Rusije na Ukrajino.

Russian TV caption: “The Northerners want to turn up the heat?” Russian state media ignore the fact that Finland & Sweden wanting to join Nato is a direct result of Russia attacking Ukraine. This is what has ‘turned up the heat’ leaving countries in the region feeling insecure. pic.twitter.com/KkYWXqZwKd — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) May 15, 2022

6.09 Zunanji ministri EU o nadaljnji podpori Ukrajini in vplivu vojne na Balkan

Ministri za zunanje zadeve, med njimi tudi vodja slovenske diplomacije Anže Logar, se bodo osredotočili na zadnji razvoj dogodkov v okviru ruske agresije na Ukrajino. Po navedbah virov pri EU bodo govorili o podpori Evropske unije Ukrajini, njenih diplomatskih prizadevanjih, ukrepih odvračanja ter ruskih dezinformacijah.

O ukrajinskih pričakovanjih glede podpore Unije bodo govorili z ukrajinskim zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo. Delu zasedanja o Ukrajini pa se bo pridružila tudi kanadska zunanja ministrica Melanie Joly.

Čeprav šestega svežnja sankcij proti Rusiji, ki vključuje tudi embargo na rusko nafto, ni na dnevnem redu zasedanja, pa se ministri tej temi verjetno ne bodo mogli izogniti. Dogovora o predlogu sankcij, ki ga je Evropska komisija predstavila v začetku meseca, namreč še vedno ni. Embargu na nafto najostreje nasprotuje Madžarska, ki želi daljše prehodno obdobje za uvedbo prepovedi uvoza.

Ruska invazija na Ukrajino bo zaznamovala tudi razpravo o regiji Zahodnega Balkana. Zunanji ministri EU bodo govorili o tem, kako lahko Unija v luči vojne pomaga državam v regiji, da bodo bolj odporne, saj vojna nanje močno vpliva, je slišati v Bruslju.

O tem bodo ministri EU na delovnem kosilu govorili tudi z ministri šesterice zahodnobalkanskih držav.