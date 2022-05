Zelenski po zmagi na Evroviziji: Pomagajte Mariupolu in rešite Azovstal #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



8.18 Turčija zaradi vojne v Ukrajini pričakuje manj turistov

8.00 Zelenski o zmagi na Evroviziji: Naredil bom vse, da jo gostimo prihodnje leto

7.00 Pekel v Azovstalu: "Vojaki brez udov ležijo v smradu, obkroženi z muhami"

Ruski napad na Ukrajino bo po mnenju analitikov močno vplival na turizem v Turčiji. Medtem ko so turški turistični delavci v začetku leta pričakovali sedem milijonov ruskih gostov, naj bi jih zdaj prišlo le tri milijone. Lani so v državi gostili 4,7 milijona turistov iz Rusije ter dva milijona iz Ukrajine.

Rusija in Ukrajina sta dva od najpomembnejših trgov za turški turizem. Leta 2021 je Turčijo obiskalo 4,6 milijona Rusov, po številčnosti so med tujimi gosti sledili Nemci (tri milijone) in Ukrajinci (dva milijona).

Po dveh letih nizkih številk gostov iz tujine zaradi pandemije covida-19 so v turški turistični panogi letos pričakovali okrevanje. Vlada v Ankari je pred rusko invazijo na Ukrajino za letos napovedovala prihod 45 milijonov turistov, med njimi sedem milijonov iz Rusije ter tri milijone iz Ukrajine.

Od tedaj so se pričakovanja o obisku ruskih in ukrajinskih gostov znižala. Minister za turizem Mehmet Nuri Ersoy je pred dnevi za radio Habertürk dejal, da bodo ta izpad pomagali nadomestiti turisti iz zahodnih držav, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajincev v nove napovedi ne vštevajo več, medtem ko naj bi Rusov, od katerih naj bi večina ne mogla potovati v Evropo, po novem v Turčiji letos pričakovali le tri milijone.

Turistični prihodki države, ki si jih je vlada pred meseci obetala v višini 35 milijard dolarjev, naj letos po ocenah ne bi dosegli 30 milijard dolarjev.

"Prepričan sem, da nas zmagovalni akord v borbi s sovražnikom ni daleč," se je na zmago Ukrajine in njihovih predstavnikov Kalush Orchestri odzval predsednik Zelenski.

Zmagovalec pesmi Evrovizije običajno naslednje tekmovanje tudi gosti, a tekmovanje v Ukrajini ostaja zaradi vojne pod vprašajem. Na to tematiko se je odzval tudi obrambni minister Velike Britanije, ki je na tekmovanju zasedla drugo mesto. "Na ta ali drug način bo tekmovanje prihodnje leto potekalo v Ukrajini," je bil jasen.

Polk Azov je v izjavi za Telegram napisal, da Rusija " še naprej uporablja težko topništvo in tanke ter veliko število pehote in poskuša napasti ukrajinske položaje."

"Kljub izjemno kritični situaciji branilci z nadčloveškimi napori poskušajo ubraniti sovražnikove enote," so zapisali v sporočilu.

Kot poroča Kyiv Independent, ki se sklicuje na enega od ukrajinskih veteranov ujetih v jeklarni, je v Azovstalu okoli 600 ranjenih veteranov. "Poškodovani vojaki brez okončin ležijo drug poleg drugega v nehigienskih razmerah, obkroženi z muhami in neprijetnimi vonjavami," je povedal branilec Mariupola, sicer lokalni policist.

These are the photos of wounded Ukrainian soldiers at Azovstal, published by the Azov regiment. There are no sterile bandages and medicines to treat them. 'We call on ICRC, UN to prove your humanity and save wounded people who are not combatants anymore', their statement reads pic.twitter.com/KQTGzdtjJP