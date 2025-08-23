Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sobota,
23. 8. 2025,
20.16

Osveženo pred

5 minut

Sobota, 23. 8. 2025, 20.16

Panika pri naših sosedih: kje so nemški turisti?

A. Ž.

Turisti na Gardskem jezeru | Zlasti julija letos je bilo na Gardskem jezeru malo nemških turistov. | Foto Guliverimage

Zlasti julija letos je bilo na Gardskem jezeru malo nemških turistov.

Foto: Guliverimage

Lastniki hotelov ob Gardskem jezeru v Italij se pritožujejo, ker ni gostov iz Nemčije. Ti se izogibajo Gardskemu jezeru, saj se jim območje zdi predrago in preveč stresno za turiste.

Gardsko jezero prebivalcu Münchna res ne potrebuje posebne predstavitve. Prav tako ne večini južnih Nemcev. Toda to poletje se zdi, da gre hotelom v priljubljeni severnoitalijanski regiji nenavadno slabo, piše nemški Focus.

Grenko poletje

Po poročanju italijanskega časopisa Corriere del Veneto je bilo za turistična podjetja letos grenko poletje. "Italijanov in Nemcev ni, severnoevropski gostje bivajo v kampih," piše v naslovu časopisa.

Grčija Kreta nemški turisti
Novice Preplah na Balkanu: to počnejo nemški turisti

Razlogi za pomanjkanje turistov so globalne politične razmere, inflacija in krize vseh vrst. "Za pico, za katero je štiričlanska družina prej porabila 50 evrov, zdaj plačajo dvojno," piše Corriere del Veneto. Južnotirolska novičarska spletna stran stol.it pa piše, da julija na ulicah in trgih vasi, ki obkrožajo jezero, marsikje skoraj ni bilo videti ljudi.

Katastrofalne prometne povezave do jezera

Nemce od obiska jezera odbijajo tudi katastrofalne prometne razmere z gradbenimi deli, zaprtji cest in nenehnimi prometnimi zastoji. Nemci pravijo, da morajo zaradi del na mostu Europa ostati doma, saj je na avtocesti čez Brenner odprt le en pas. Vožnja iz Bavarske je včasih trajala pet ur, zdaj pa sedem.

Giorgia Meloni
Novice Italijani na robu živčnega zloma: to so jim storili Nemci

Turizem je za Italijo izjemno pomemben gospodarski dejavnik: leta 2024 je prispeval 10,2 odstotka k bruto domačemu proizvodu. Po podatkih statističnega portala Statista je v tej mediteranski državi v turistični panogi zaposlenih več kot 1,5 milijona ljudi. Dopustniki so leta 2023 ustvarili prihodek v višini skoraj 56 milijard dolarjev (47,8 milijard dolarjev).

74 milijonov tujih turistov v Italiji

Od 140 milijonov turističnih prihodov v Italijo lani jih je bilo 74 milijonov tujcev. 14 odstotkov teh je prišlo iz Nemčije. Zaradi tega je Italija druga najbolj priljubljena potovalna destinacija za Nemce, takoj za baltsko obalo.

turisti na Hrvaškem
Trendi Nemci preverili, ali govorice o drastičnem dvigu cen na Hrvaškem držijo
plaža hrvaška
Novice Hrvaški turizem v težavah: Zakaj Nemci množično bežijo z Jadrana?
poljska baltik baltsko morje
Novice DW: Hrvaška je predraga in prevroča, Čehi množično na Baltik

Italija Nemčija turisti Gardsko jezero
