Preplah na Balkanu: to počnejo nemški turisti

Nemški trg je grškemu turizmu tradicionalno ponujal največji vir obiskovalcev in prihodkov. Privabljanje vedno več turistov iz Nemčije je veljalo za poslovni model brez tveganja. Toda to je bilo nekoč, zdaj je čas za premislek, piše nemški Focus.

Nemci se vse težje ločijo od svojih evrov

Nedavno objavljeni podatki iz prvega četrtletja letos vzbujajo zaskrbljenost turistične industrije v Grčiji. Čeprav nemška želja po potovanju v državo med Egejskim in Jonskim morjem ostaja nezmanjšana, pa Nemci vse manj zapravljajo.

Grška centralna banka je v svojem najnovejšem poročilu ugotovila, da se je število potovanj v Grčijo v prvem četrtletju letos povečalo za 5,4 odstotka v primerjavi s prejšnjim letom. V državo je prišlo več kot 2,5 milijona turistov, ki so ustvarili prihodek v višini 1,072 milijarde evrov, kar je 4,4-odstotno povečanje.

Več turistov iz Nemčije, ampak ...

Potovanja iz Nemčije so nesorazmerno prispevala k povečanju števila obiskovalcev. Iz Nemčije je v Grčijo prišlo 19,6 odstotka več potnikov, skupno 244.500 ljudi.

Kreta, Rodos in Kos naj bi bili med nemškimi turisti najbolj zaželene destinacije. Na fotografiji je plaža na Rosodu. Foto: Guliverimage

Vendar so porabili 16,3 odstotka manj denarja kot leto prej, in sicer 113,9 milijona evrov. Celotno evrsko območje je v prvem četrtletju ustvarilo 434,2 milijona evrov prihodkov za grško počitniško industrijo, kar je 0,6 odstotka manj kot leto prej.

Rekordno število nemških turistov?

Grški mediji, ki se sklicujejo na potovalno podjetje TUI, poročajo, da se letos pričakuje novo rekordno število nemških turistov. Kreta, Rodos in Kos naj bi bili med najboljšimi destinacijami.

Težava pa je v tem, da se zdi, da se Nemci letos izogibajo predragim grškim turističnim krajem, kot so Mikonos, Naksos, Santorini in Paros. So na primer turistični delavci na otoku Mikonos, ki privablja najbolj petične goste, s svojimi dvigi cen prestopili mejo?

Tudi domačini se izogibajo predragim krajem

Število obiskovalcev je tam že lani nazadovalo. Domači turisti si komajda lahko privoščijo počitnice na Mikonosu, Naksosu, Santoriniju in Parosu.

Zaradi visokih cen se turisti izogibajo krajem, kot je Mikonos. Foto: Guliverimage

Drugače je s turisti iz Italije. V prvem četrtletju je v Grčijo iz Italije prišlo 127.600 turistov, kar je 21,4-odstotno povečanje. Porabili so 76,5 milijona evrov, kar je 33,5 odstotka več kot leto prej.

Vpliv bližnjevzhodne vojne na grški turizem

Počitniški posel je nestanoviten. Tako ga ogroža trenutna vojna na Bližnjem vzhodu. Grčija, priljubljena destinacija za Izraelce, jim je po zaprtju zračnega prostora zdaj nedostopna. Grška turistična podjetja se morajo spopasti z nenadno izgubo prihodkov.

Da bi zaščitil turiste in domačine pred posrednimi učinki vojne, je podpredsednik vlade Kostis Hacidakis takoj po vsej državi poslal tržne inšpektorje. Njihova naloga je bila iskati morebitne oderuške podražitve goriv. Po njegovih besedah ​​trenutno ni razloga za strmo zvišanje cen goriv.

Boj vlade proti previsokim cenam

Vlada že poskuša ublažiti vpliv podražitve energije na turizem. Atene so tako znižale pristaniške pristojbine, da bi se izognile višjim cenam trajektov in spodbudile turizem. Vsaka najmanjša sprememba v razvoju turizma se v Grčiji beleži s seizmografsko natančnostjo.

Nemci se vse pogosteje znova odločajo za lete. Rezervacije letov iz Nemčije so se v primerjavi s sezono 2022/2023 povečale za 30,4 odstotka. Vendar te impresivne številke ne pomenijo rasti prihodkov, piše Focus. Foto: Guliverimage

Če je le mogoče, ničesar ne bi smeli prepustiti naključju. Pomen turizma za Grke je prevelik za to. Glede na študijo Inštituta turističnega združenja je bil turizem neposredno in posredno zaslužen za približno tretjino grškega bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2024.

Lov na oderuhe in goljufe

Da bi se turisti počutili dobrodošle in varne, je treba ustaviti oderuhe in goljufe. To spoznanje v Grčiji postaja vse bolj razširjeno. Opozorila o restavracijah, ki goljufajo turiste, so objavljena na ustreznih internetnih forumih, kot je Tripadvisor, in družbenih omrežjih.

Lokalni mediji to pozorno spremljajo in redno razkrivajo skrajne primere turističnih goljufij. Še posebej predrzni kršitelji se soočajo tudi s pravnimi težavami.

Hitro sojenje goljufivemu taksistu

Takšen primer skrajne goljufije je bil takstist, ki je turistom za dvokilometrsko vožnjo od pristanišča Pirej do cilja zaračunal približno 30 evrov namesto šestih. 51-letni voznik je trdil, da je taksimeter pokvarjen.

Turisti so postali sumničavi in so dogodek prijavili policiji. Ta je taksista aretirala in ga za eno noč pridržala v celici. Naslednje jutro ga je obsodilo sodišče v skrajšanem postopku, še piše Focus.