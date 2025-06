Turistične cene na Hrvaškem zrasle za polovico

Kot opažajo tudi Slovenci, ki še vedno množično letujejo na Hrvaškem, so se cene storitev v naši južni sosedi v zadnjih letih močno zvišale. Po poročanju hrvaškega spletnega portala Morski.hr, je število turistov močno upadlo, saj naj bi cene v treh letih zrasle za kar 50 odstotkov. Tudi turisti se zaradi tega jezijo, vrstijo se negativne ocene, so citirali britansko revijo Express.

Število turistov, ki obiščejo Hrvaško, je močno upadlo, kar je velik udarec za panogo, so zapisali v britanski reviji Express, ki je Hrvaško označila za zatočišče obiskovalcev iz Nemčije, Avstrije, Češke in Italije, od koder so številne privabile nižje cene.

A so se v zadnjih treh letih cene na Hrvaškem zvišale za 50 odstotkov. S tem je Hrvaška postala dražja od svojih dveh največjih tekmic – Španije in Grčije, kjer so cene v istem obdobju zrasle le za od 15 do 20 odstotkov. Zaradi visokih cen izgublja ugled kot cenovno dostopna turistična destinacija.

Naraščajoči stroški pa niso posledica zunanjih dejavnikov, kot so na primer stroški energije ali stopnja davka na dodano vrednost (DDV), saj se Hrvaška ponaša z enimi najnižjih cen energije v EU ter znižano stopnjo DDV za turizem v višini 13 odstotkov. Glavni vzrok rasti cen so tako naraščajoči obratovalni stroški v gostinstvu. Višje cene so povzročile stagnacijo števila nočitev in, kar je skrb vzbujajoče, padec turistične porabe.

Med vrhuncem poletne sezone lani naj bi se prihodki od turizma na Hrvaškem v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšali za 0,7 odstotka.

Obiskovalci glasno izražajo svojo jezo v ocenah na turističnih platformah za ocenjevanje potovanj, kakršna je Tripadvisor.

Kot je zapisal eden od gostov iz Norveške, je bil po lanskem dopustu na Hrvaškem globoko razočaran, saj da je vse veliko dražje kot prej. Ne glede na to, da je bila Hrvaška njihova prva izbira za poletne počitnice, dvomi, ali se bodo še vrnili, izrazil je obžalovanje, da gre država v to smer.

Po drugi strani pa eden od britanskih turistov ni opazil močnih podražitev, niti razlik v cenah v Rovinju in na Hvaru. Dodal je, da so porabili približno enako količino denarja kot leto prej. Dodal je le, da je bil Rovinj nekoliko ugodnejši pri cenah vina.

Skoraj za petino manj nemških turistov

Število tradicionalno zvestih nemških gostov naj bi upadlo za 18 odstotkov, francoskih pa za 14 odstotkov, kar vzbuja zaskrbljenost.

Upad števila gostov je zaskrbel tudi vlado. Hrvaški premier Andrej Plenković naj bi po nedavnih makroekonomskih napovedih Hrvaške narodne banke razmere komentiral z besedami, da v turizmu ni treba dvigovati cen. Dejal naj bi, da je treba zatreti inflacijske pritiske in da še posebej v kontekstu turistične sezone ni treba dvigovati cen, saj je treba paziti na konkurenčnost Hrvaške.

"Tudi drugi imajo morje, plaže, otoke in obalo ter ponudbo, kulturo in dediščino. Zato nismo edina destinacija in moramo zelo modro voditi cenovno politiko," naj bi poudaril in spomnil na lansko rekordno sezono, ko so zabeležili 21,7 milijona prihodov, 110 milijonov nočitev in 15 milijard evrov prihodkov od turizma in z njim povezanih dejavnosti.