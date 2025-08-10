Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
10. 8. 2025,
20.18

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Pred EP v jadranju

Četverica Slovencev na jadralnem EP na Švedskem

Žan Luka Zelko. | Foto Jadralna zveza Slovenije

Žan Luka Zelko.

Foto: Jadralna zveza Slovenije

Lin Pletikos in Žan Luka Zelko med člani ter v kategoriji do 23 let Luka Zabukovec in Benjamin Aganovič bodo zastopali slovenske barve v švedskem Marstrandu, kjer se bo v ponedeljek začelo evropsko prvenstvo za olimpijska razreda ilca 6 in ilca 7. V slednjem bo med 130 jadralci nastopal Zelko, Pletikos pa med 79 Evropejkami.

Zelko bo tekmoval prvič po nastopu na pokalu princese Sofije v Španiji v začetku aprila. "Za to regato res nimam nobenih pričakovanj. Vse, kar si želim, je, da bi lahko mirno odjadral, bil brez težav ter stopnjeval jadranje iz dneva v dan," je pojasnil Zelko.

Lin Pletikos, prav tako kot Zelko udeleženka olimpijskih iger, je na prizorišču EP opravila tri dni treningov in se spoznala z razmerami na regatnem polju. "Je kar vetrovno z zelo zahtevnim valom, napoved za regato pa je kar mešana, saj se tukaj vreme zelo hitro spreminja. Tako bomo videli, kakšno vreme bo dejansko. Pripravljena sem in upam, da se bom dobro znašla," je napovedala Pletikos.

"Naši cilji ne segajo v najvišja mesta, je pa energija v ekipi dobra in mislim, da fanta znata presenetiti, predvsem pa od tega prvenstva odnesti kar največ izkušenj. Naš cilj je, da začnejo tekmovalci konkurenčno jadrati v članski konkurenci že kako leto, preden prenehajo biti mladinci, da olajšamo prestop," je o slovenskih mladincih povedal trener Uroš Kraševac.

Prvenstvo se bo z zadnjimi plovi končalo v soboto, 16. avgusta.

