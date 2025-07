Slovenska jadralca Lina Sorta in Filip Valjavec svetovna podprvaka

Lina Sorta in Filip Valjavec sta postala svetovna podprvaka v jadranju v kategoriji do 17 let za mešane posadke. Na prvenstvu, ki se je končalo v Urli v Turčiji, sta v mladinskem razredu 420 osvojila srebro med mešanimi posadkami in v skupnem seštevku med vsemi končala na četrtem mestu.

Svetovno prvenstvo se je začelo v močnem vetru preko 20 vozlov, ki je počasi slabel in tako mlade jadralce preizkusil v zelo raznolikih pogojih. Vse štiri slovenske posadke so se uvrstile v zlato skupino, kar je bil sicer glavni cilj prvenstva.

Medalja Line in Filipa že peta v štirih letih

Lina Sorta in Filip Valjavec sta osvojila srebrno medaljo. Foto: JZS Po dobrem jadranju tudi v finalnih plovih sta Lina Sorta in Filip Valjavec sicer za las zgrešila stopničke tudi v skupni razvrstitvi. Jean Jakob Veznaver in Kristian Petaros sta končala na 29. mestu, Rok Kovačič in Lara Božič na skupnem 24. mestu ter šestem v mešani razvrstitvi, Jaka Valjavec in Vid Dobrinja pa sta zasedla 39. mesto.

"Poudaril bi, da sta tudi Rok Kovačič in Lara Božič odlično jadrala in regato, za katero sta na koncu dobila pribitek, pred tem končala kot šesta. Zaradi tega rezultata jima je medalja za las ušla iz rok, in to že tretjič. Sicer pa je medalja Line in Filipa že peta medalja v štirih zaporednih letih na svetovnih oziroma evropskih prvenstvih. Osvojile pa so jih štiri različne posadke. Pred nami je sedaj še evropsko prvenstvo v Portu na Portugalskem, kamor odrinemo 17. julija," je za Jadralno zvezo Slovenije povedal slovenski trener Mitja Mikulin.