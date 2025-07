Od prejšnje sobote dalje so se jadralci merili v zahtevnih pogojih vročega poletja in šibkega do zmernega maestrala. Prve trije dnevi prvenstva so bili namenjeni kvalifikacijskim regatam, ki so jadralce razdelile v štiri skupine - zlato, srebrno, bronasto in emeraldno. Sledila sta dva dneva ekipnih regat, kjer se je slovenska ekipa po dveh zmagah v prvem dnevu uvrstila med najboljših 16 ekip na svetu, a na žalost naslednji dan ostala brez možnosti za vidnejšo uvrstitev. Svetovni prvak v ekipnem jadranju je poslala ekipa Španije, podprvaki so postali Argentinci, bron pa je šel v roke ekipi iz ZDA.

V četrtek so se začeli napeti finalni plovi. Naši mladi jadralci so se držali v ospredju in po zadnji nedeljski regati je Mihael Zobec slavil srebro, Val Grbec pa odlično šesto mesto. Dvajseterico je prav z dvajsetim mesto zaokrožil še Lan Černac Škofič. Vsi trije naboljši so jadrali v zlati skupini. V srebrno skupino sta se uvrstila Ida Falatov, ki je končala na 102. mestu ter Gordii Yazykov na 108. mestu v skupni konkurenci 281 jadralcev. Trener ekipe je bil Luka Domijan, vodja ekipe pa je bila Tina Mrak.

Svetovni prvak v razredu optimist za 2025 je postal Nikolaos Pappas (Grčija), bron pa je osvojil danski jadralec Carl Wincent Birgersson. Med dekleti je naslov svetovne prvakinje osvojila ukrajinska jadralka Olha Lubjanska.