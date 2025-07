Kalvarija olimpijske prvakinje iz Pariza

Avstrijska olimpijska prvakinja v jadranju Lara Vadlau se je po nujni operaciji oglasila iz bolnišnice in razkrila podrobnosti dramatičnega dogodka. Kot je povedala, je bila na Faaker See (Baško jezero), ko so se zgodile notranje krvavitve.

"Bila sem na Faaker See in zgodile so se notranje krvavitve. Moja maternica je začela zelo močno krvaveti," je povedala 31-letnica. Zaradi močne krvavitve je bila nujno operirana. Vadlau se je zahvalila zdravniški ekipi in se kljub težki izkušnji pokazala kot močna in optimistična. Prek Instagrama je kasneje že sporočila, da mora naslednjih deset dni popolnoma mirovati, je pa že bila odpuščena v domačo oskrbo.

Po lastnih besedah se zdaj že počuti bolje. Je pa zanimivo, da se je sama se je odpeljala v bolnišnico. "Sama sem se odpeljala v bolnišnico, peš odšla v operacijsko, se ulegla na operacijsko mizo in rekla: 'Začnite, ustavite moje krvavenje.' Res sem imela srečo – če bi se to zgodilo nekje ob vodi ali na Poljskem ali kaj podobnega, ne vem, če bi bila danes še tukaj. Zato sem izjemno hvaležna, vse se je – kolikor toliko – dobro izteklo," je povedala Vadlau.

Pred štirimi tedni je sicer prestala načrtovan poseg v spodnjem delu trebuha, ki je dobro potekal, in tako že začela treninge zunaj vode.