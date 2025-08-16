Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
16. 8. 2025,
21.05

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

Sobota, 16. 8. 2025, 21.05

1 ura, 35 minut

Jadranje, evropsko prvenstvo

Lin Pletikos najboljša Slovenka na EP

STA

Lin Pletikos, Pariz 2024 | Lin Pletikos je tekmovanje končala na 58. mestu v konkurenci 93 jadralk. | Foto Reuters

Lin Pletikos je tekmovanje končala na 58. mestu v konkurenci 93 jadralk.

Foto: Reuters

Na evropskem prvenstvu v jadralskih razredih ilca 6 in ilca 7 v Marstrandu na Švedskem je najboljšo slovensko uvrstitev zabeležila Lin Pletikos, ki je tekmovanje končala na 58. mestu v konkurenci 93 jadralk.

Tudi ostali Slovenci, Žan Luka Zelko in mladinca Luka Zabukovec ter Benjamin Aganovič, so se uvrstili v srebrno skupino.

"S tednom sem v nekaterih stvareh zadovoljna, saj sem dosegla zadane cilje, k boljšemu rezultatu pa nista pripomogla dva prehitra starta na črno zastavo, kar se mi je zgodilo prvič, tako da bo to treba predelati in iti naprej," je dejala Lin Pletikos za Jadralno zvezo Slovenije.

