Lin Pletikos najboljša Slovenka na EP

Na evropskem prvenstvu v jadralskih razredih ilca 6 in ilca 7 v Marstrandu na Švedskem je najboljšo slovensko uvrstitev zabeležila Lin Pletikos, ki je tekmovanje končala na 58. mestu v konkurenci 93 jadralk.

Tudi ostali Slovenci, Žan Luka Zelko in mladinca Luka Zabukovec ter Benjamin Aganovič, so se uvrstili v srebrno skupino.

"S tednom sem v nekaterih stvareh zadovoljna, saj sem dosegla zadane cilje, k boljšemu rezultatu pa nista pripomogla dva prehitra starta na črno zastavo, kar se mi je zgodilo prvič, tako da bo to treba predelati in iti naprej," je dejala Lin Pletikos za Jadralno zvezo Slovenije.