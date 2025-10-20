Slovenka Lina Eržen je na evropskem prvenstvu za jadralce na deski v slalomu IFCA fin in foil, ki se je na Gardskem jezeru končalo v nedeljo popoldne, osvojila naslov evropske podprvakinje v članski in prvakinje v kategoriji do 21 let v razredu foil, so sporočili z Jadralne zveze Slovenije.

"To je bilo tekmovanje presežkov, bi rekel po prespani noči. Odlična organizacija, dobri vetrovni pogoji in na koncu super forma Line, ki jo je kazala vse dni prvenstva. Ponosen sem na rezultat in na Linino predstavo," je dejal trener Igor Eržen.

Lina Eržen je v članski konkurenci zaostala le za Francozinjo Justine Lemeteyer, v konkurenci do 21 let pa prepričljivo opravila s konkurenco.

V konkurenci do 21 let je bila Eržen daleč pred vsemi. Foto: IFCA

Prvenstvo IFCA (International Funboard Class Association – Mednarodno združenje razredov funboard) spada pod okrilje Svetovne jadralske zveze World Sailing, tekmovalci pa jadrajo na enaki opremi kot na regatah PWA oz. zveze profesionalnih jadralcev na deski.

Preberite še: