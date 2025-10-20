Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
17.53

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
jadranje Lina Eržen

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 17.53

37 minut

Jadranje na deski

Lina Eržen do kolajne na EP na Gardskem jezeru

Avtorji:
S. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Lina Eržen | Lina Eržen je zaostala le za Francozinjo Justine Lemeteyer. | Foto IFCA

Lina Eržen je zaostala le za Francozinjo Justine Lemeteyer.

Foto: IFCA

Slovenka Lina Eržen je na evropskem prvenstvu za jadralce na deski v slalomu IFCA fin in foil, ki se je na Gardskem jezeru končalo v nedeljo popoldne, osvojila naslov evropske podprvakinje v članski in prvakinje v kategoriji do 21 let v razredu foil, so sporočili z Jadralne zveze Slovenije.

"To je bilo tekmovanje presežkov, bi rekel po prespani noči. Odlična organizacija, dobri vetrovni pogoji in na koncu super forma Line, ki jo je kazala vse dni prvenstva. Ponosen sem na rezultat in na Linino predstavo," je dejal trener Igor Eržen.

Lina Eržen je v članski konkurenci zaostala le za Francozinjo Justine Lemeteyer, v konkurenci do 21 let pa prepričljivo opravila s konkurenco.

V konkurenci do 21 let je bila Eržen daleč pred vsemi. | Foto: IFCA V konkurenci do 21 let je bila Eržen daleč pred vsemi. Foto: IFCA

Prvenstvo IFCA (International Funboard Class Association – Mednarodno združenje razredov funboard) spada pod okrilje Svetovne jadralske zveze World Sailing, tekmovalci pa jadrajo na enaki opremi kot na regatah PWA oz. zveze profesionalnih jadralcev na deski.

Preberite še:

Lina Eržen
Sportal Lina in Val Eržen državna prvaka v jadranju na deski
jadranje Lina Eržen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.