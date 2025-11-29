Lina in Val Eržen z 29. in 32. mestom na EP

Slovenska jadralca Lina in Val Eržen sta evropsko prvenstvo razreda iQFOiL v Sferracavallu na Siciliji končala na 29. oziroma 32. mestu, so sporočili z Jadralne zveze Slovenije.

Dekleta so odjadrala 11 plovov, fantje, ki so bili razdeljeni v skupine, pa 10. Val Eržen se je uvrstil v zlato skupino, prvenstvo pa je končal na 32. mestu med skoraj 90 tekmovalci ter kot 10. v kategoriji do 23 let.

Lina Eržen, ki je takoj po prihodu na prizorišče zbolela in ni opravila predvidenih priprav, je v konkurenci 55 deklet prijadrala na 29. mesto, dvakrat se je uvrstila tudi med najboljših deset.

"Evropsko prvenstvo na Siciliji zaključujemo z dobrimi občutki. Navdušen sem nad Valovimi nastopi, saj je vseh deset plovov opravil brez napak in na izredno visoki ravni. To je njegov najboljši rezultat v karieri v članski konkurenci, ki ga je z uvrstitvijo v zlato skupino le še nadgradil. Njegovo 32. mesto je vredno še več, ko pogledamo, katera znana imena so ostala za njim. Večina njegovih konkurentov približno enake starosti je obstala v srebrni skupini," je nastop Vala Eržena ocenil trener Igor Eržen.

Glede Line Eržen pa je dodal: "Lina je pokazala svojo notranjo moč in kljub virozi vseeno nastopila in odpeljala več odličnih plovov. Do zadnjega dne je držala dobro pozicijo za preskok, a ji pogoji zadnji dan nastopov niso šli na roke, kajti v šibkem vetru, kjer je potrebne veliko energije in eksplozivnosti, da prideš do želene hitrosti, zaradi bolezni te ni bilo dovolj. Rezultat zato ne odraža dogajanja in sem vesel, da je tudi Lina uspešno zaključila prvenstvo."