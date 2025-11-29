Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
29. 11. 2025,
17.33

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
jadranje Val Eržen Lina Eržen

Sobota, 29. 11. 2025, 17.33

39 minut

Jadranje, EP, razred iQFOiL

Lina in Val Eržen z 29. in 32. mestom na EP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Lina in Val Eržen | Lina in Val Eržen. | Foto Jadralna zveza Slovenije

Lina in Val Eržen.

Foto: Jadralna zveza Slovenije

Slovenska jadralca Lina in Val Eržen sta evropsko prvenstvo razreda iQFOiL v Sferracavallu na Siciliji končala na 29. oziroma 32. mestu, so sporočili z Jadralne zveze Slovenije.

Dekleta so odjadrala 11 plovov, fantje, ki so bili razdeljeni v skupine, pa 10. Val Eržen se je uvrstil v zlato skupino, prvenstvo pa je končal na 32. mestu med skoraj 90 tekmovalci ter kot 10. v kategoriji do 23 let.

Lina Eržen, ki je takoj po prihodu na prizorišče zbolela in ni opravila predvidenih priprav, je v konkurenci 55 deklet prijadrala na 29. mesto, dvakrat se je uvrstila tudi med najboljših deset.

"Evropsko prvenstvo na Siciliji zaključujemo z dobrimi občutki. Navdušen sem nad Valovimi nastopi, saj je vseh deset plovov opravil brez napak in na izredno visoki ravni. To je njegov najboljši rezultat v karieri v članski konkurenci, ki ga je z uvrstitvijo v zlato skupino le še nadgradil. Njegovo 32. mesto je vredno še več, ko pogledamo, katera znana imena so ostala za njim. Večina njegovih konkurentov približno enake starosti je obstala v srebrni skupini," je nastop Vala Eržena ocenil trener Igor Eržen.

Glede Line Eržen pa je dodal: "Lina je pokazala svojo notranjo moč in kljub virozi vseeno nastopila in odpeljala več odličnih plovov. Do zadnjega dne je držala dobro pozicijo za preskok, a ji pogoji zadnji dan nastopov niso šli na roke, kajti v šibkem vetru, kjer je potrebne veliko energije in eksplozivnosti, da prideš do želene hitrosti, zaradi bolezni te ni bilo dovolj. Rezultat zato ne odraža dogajanja in sem vesel, da je tudi Lina uspešno zaključila prvenstvo."

Ben Ainslie
Sportal Ben Ainslie najavil nov britanski napad na pokal Amerike
Lina Eržen
Sportal Lina Eržen do kolajne na EP na Gardskem jezeru
reševanje jadrnice
Novice Drama pred obalo Izole: policisti reševali jadralce
jadranje Val Eržen Lina Eržen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.