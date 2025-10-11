Generali s Samom Žvanom zmagal na slovenskem delu Barkovljanke

Jadrnica Generali s krmarjem Samom Žvanom je zmagala na slovenskem delu 37. Barkovljanke. Najbolj množična regata na svetu s skupinskim startom bo imela sicer osrednji dogodek v nedeljo s startom ob 10.30 v Tržaškem zalivu.

Jadrnica Generali s krmarjem Samom Žvanom je zmagala na slovenskem delu 37. Barkovljanke. Najbolj množična regata na svetu s skupinskim startom bo imela sicer osrednji dogodek v nedeljo s startom ob 10.30 v Tržaškem zalivu.

"Nismo pričakovali tako lepega maestrala. Glede na lansko in predlansko tekmovanje smo se zelo dobro postavili na startu. Imeli smo začrtano pot ob slovenski obali. Veter je šel tudi v našo smer, vodili pa smo od začetka do cilja, čeprav se je enkrat tekmica zelo približala," je kratko regato strnil Žvan, ki je posadko do zmage vodil tudi lani.

Slovenski pozdrav od Portoroža do Trsta je med 43 vpisanimi posadkami, 40 pa jih je prišlo do cilja, druga končala jadrnica Shinning. Ta je v drugem delu prehitela Adriatic Europo Dušana Puha. Na tretjeuvrščeni jadrnici je bil med drugim tudi srebrni olimpijec lani v Parizu Toni Vodišek.

Slednji je bil na "mlinčku" in je pomagal tudi pri vrveh. Potem, ko je bilo že jasno, da bo posadka tretja, je 73-letni Puh krmilo po Debelem rtiču do cilja zaupal še nedavno osnovnošolcu Mihaelu Zobcu, ta je barko ob nasvetih izkušenega Puha brez težav pripeljal do ciljne črte. Zobec je v začetku julija v Portorožu postal svetovni podprvak v mladinskem razredu optimist.

Dušan Puh, nekdanji olimpijec z uspehi tudi na velikih jadrnicah, je leta 1994 zmagal z jadrnico Fanatic in je poleg Gašperja Vinčeca in Mitje Kosmine eden od treh slovenskih krmarjev, ki so slavili na Barkovljanki.

"Dušan Puh je legenda jadranja. V čast mi je bilo, da sem bil na njegovi barki in sem se nekaj pomembnih stvari danes tudi naučil. Med drugim tega, da se je odločil, da ne bi branil drugega mesta, ampak da bo skušal posadko pripeljati do zmage. Ni nam uspelo, a smo vseeno za mesto izboljšali moj dosežek iz svetovnega prvenstva v Italiji," je že na barki povedal Vodišek.

Na startni črti je bilo sprva videti, da bodo barke obstale v brezvetrju in bodo do cilja potrebovale dva dneva. Kmalu se je to pričelo spreminjati, sprva po polžje. Generali je začel z jadranjem pri obali in ušel Puhovi posadki. Puh se je nato odločil, da bo odšel od obale proti sredini in tam skušal najti boljši veter.

Ta je začel pihati najprej s petimi, šestimi vozli, nato pa se povzpel prek osmih in se nekajkrat približal desetim. Generali je obdržal vodstvo, Puhovo ekipo je na nato z jadranjem bolj ob obali prehitel še Shinning.

"Sam kajtam in tu so hitrosti res velike, tudi prek 80 km na uro in več. Najprej ni bilo vetra na današnji regati, potem pa je zapihal in na jadrnici je to videti povsem drugače kot s kopnega. Barka se je nagnila do vode, ko je veter napel jadra, in kar občutila se je ta hitrost na barki," je dodal Vodišek.

Na slovesni podelitvi priznanj v različnih kategorijah v tržaškem gledališču Verdi so italijanski in slovenski organizatorji izpostavili povezovanje narodov s to prireditvijo. "Imamo privilegij, da živimo ob morju, mnoge nacije tega nimajo. Prav je, da to izkoristimo tudi za povezovanje med nami in mislim, da to v primeru jadranja tudi dobro počnemo," je dejal podpredsednik Jadralne zveze Srečko Jadek.

Regata z uradnim imenom Go to Barcolana from Slovenia - I Feel Slovenia je potekala desetič. Skupaj jo organizirata slovenska kluba Pirat Portorož, katerega predsednik je nekdanji olimpijec Mitja Margon, in tržaška Sirena.