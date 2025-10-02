Toni Vodišek ostaja blizu odra za zmagovalce

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Slovenski jadralec v razredu formula kite Toni Vodišek je po tretjem tekmovalnem dnevu na svetovnem prvenstvu v italijanskem Cagliariju še naprej na četrtem mestu, je na spletni strani zapisala Jadralna zveza Slovenije (JZS).

Toni Vodišek
Sportal Toni Vodišek na SP še naprej v družbi najboljših

Za jadralci je bil na Sardiniji naporen dan z veliko čakanja in spremenljivim vetrom, tako po jakosti kot po moči, ki je v sunkih presegel 20 vozlov. Na koncu so prireditelji izpeljali tri od štirih predvidenih regat.

V prvi regati je nosilec srebrnega odličja z lanskih olimpijskih iger osvojil prvo mesto, v drugi končal na četrtem, v tretji pa na drugem mestu. Po tretjem tekmovalnem dnevu Vodišek z 18 točkami ostaja na skupnem četrtem mestu.

"Veter je bil danes res od tu in tam, a bilo je zelo zabavno in odvozil sem tri relativno dobre plove. Z rezultati sem zadovoljen in tudi veliko smo se naučili. Veter je bilo zelo, zelo nepredvidljiv in na današnjem polju je bilo veliko 'študiranja' in jadranja," je s Sardinije sporočil Vodišek.

Na vrh razpredelnice se je prebil Singapurec Maximilian Maeder, ki je skupno zbral osem točk. Na drugem mestu je s točko več Italijan Riccardo Pianosi, na tretjem pa Švicar Gian Stragiotti s 15 točkami.

Od petka naprej bo najboljših 25 tekmovalcev nastopilo v zlati floti.

V ženski konkurenci sta bili danes na sporedu dve regati, v konkurenci 34 tekmovalk je Marina Vodišek na 22. mestu.

Prvenstvo se bo končalo v nedeljo, 5. oktobra.

