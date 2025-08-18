Požar zajel priljubljeno pivnico, lastnik sporočil žalostno novico

Nekaj po 10. uri zjutraj je na strehi priljubljene pivnice in pivovarne Time Brewery v Radljah ob Dravi izbruhnil požar. Po poročanju Večera je na terenu 66 gasilcev, ki jim je požar uspelo zajeziti, a ostajajo na terenu. Medtem so iz Time Brewery sporočili, da pivnica do nadaljnjega zapira svoja vrata.

"Danes nas je doletelo najhujše. Z žalostjo vam sporočamo, da je požar uničil del naše pivnice. Time Brewery je zato do nadaljnjega zaprt," so svojim strankam sporočili iz priljubljene pivnice v Radljah ob Dravi. Zahvalili so se vsem gasilskim društvom, ki so posredovala na terenu in preprečila, da bi bila škoda še večja.

Z ognjem se je borilo kar 66 gasilcev in 18 gasilskih vozil iz PGD Radlje ob Dravi, PGD Ožbalt, PGD Muta, Koroški gasilski Zavod, PGD Podvelka, PGD Brezno, PGD Vuhred in PGD Vuzenica. Požar jim je uspelo zajeziti, a ostajajo na terenu.

Po poročanju Večera je požar izbruhnil na strehi, zaradi česar je delo gasilcev oteženo. "Ekipe so še na terenu, težave predstavljata vročina, dim, gasilce moramo redno menjavati, ker so izčrpani. Najhuje je mimo, zdaj se še samo delajo preseki, odkrivamo streho, da se vse preveri," je za Večer povedal namestnik poveljnika PGD Radlje in vodja intervencije Leon Krajnc.

Kolikšna je nastala škoda, za zdaj še ni znano.