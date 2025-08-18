Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
18.38

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,53

Natisni članek

Natisni članek
pivnica gasilci požar

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 18.38

49 minut

Požar zajel priljubljeno pivnico, lastnik sporočil žalostno novico

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,53
požar | Zagorelo je na strehi, ko so zakurili v napravi za žar.  | Foto PGD Ožbalt ob Dravi/Facebook

Zagorelo je na strehi, ko so zakurili v napravi za žar. 

Foto: PGD Ožbalt ob Dravi/Facebook

Nekaj po 10. uri zjutraj je na strehi priljubljene pivnice in pivovarne Time Brewery v Radljah ob Dravi izbruhnil požar. Po poročanju Večera je na terenu 66 gasilcev, ki jim je požar uspelo zajeziti, a ostajajo na terenu. Medtem so iz Time Brewery sporočili, da pivnica do nadaljnjega zapira svoja vrata.

"Danes nas je doletelo najhujše. Z žalostjo vam sporočamo, da je požar uničil del naše pivnice. Time Brewery je zato do nadaljnjega zaprt," so svojim strankam sporočili iz priljubljene pivnice v Radljah ob Dravi. Zahvalili so se vsem gasilskim društvom, ki so posredovala na terenu in preprečila, da bi bila škoda še večja. 

Z ognjem se je borilo kar 66 gasilcev in 18 gasilskih vozil iz PGD Radlje ob Dravi, PGD Ožbalt, PGD Muta, Koroški gasilski Zavod, PGD Podvelka, PGD Brezno, PGD Vuhred in PGD Vuzenica. Požar jim je uspelo zajeziti, a ostajajo na terenu.

Po poročanju Večera je požar izbruhnil na strehi, zaradi česar je delo gasilcev oteženo. "Ekipe so še na terenu, težave predstavljata vročina, dim, gasilce moramo redno menjavati, ker so izčrpani. Najhuje je mimo, zdaj se še samo delajo preseki, odkrivamo streho, da se vse preveri," je za Večer povedal namestnik poveljnika PGD Radlje in vodja intervencije Leon Krajnc.  

Kolikšna je nastala škoda, za zdaj še ni znano. 

Požar, gozdni požar
Novice Primorska: najstniki povzročili ogromen požar, dva v bolnišnico
požar brač
Novice Požar besni po otoku, ki je zelo priljubljen pri Slovencih

pivnica gasilci požar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.