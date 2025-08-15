Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Petek,
15. 8. 2025,
12.41

Petek, 15. 8. 2025, 12.41

1 ura, 23 minut

Hunter Biden se noče opravičiti Melanii Trump

Avtorji:
M. T., STA

Melania Trump | Po poročanju medijev sicer ni dokazov, da je Epstein predstavil Melanio njenemu kasnejšemu soprogu Donaldu Trumpu. | Foto Guliverimage

Po poročanju medijev sicer ni dokazov, da je Epstein predstavil Melanio njenemu kasnejšemu soprogu Donaldu Trumpu.

Foto: Guliverimage

Sin nekdanjega ameriškega predsednika Hunter Biden je zavrnil opravičilo prvi dami ZDA Melanii Trump zaradi izjave, da jo je njenemu soprogu predstavil zdaj že pokojni poslovnež in spolni prestopnik Jeffrey Epstein, poroča ameriška televizija ABC News na svoji spletni strani. Melania Trump je Hunterju Bidnu zagrozila s tožbo za milijardo dolarjev.

Biden mlajši trdi, da je Melanio Trumpu predstavil prav Epstein

Sin nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna je v intervjuju v začetku meseca ostro kritiziral nekdanje vezi sedanjega predsednika Donalda Trumpa z Epsteinom.

Predsednik ZDA kljub številnim dokazom zanika prijateljstvo z Epsteinom, ki je leta 2019 v času Trumpovega prvega predsedniškega mandata umrl v priporu, potem ko ga je zvezno tožilstvo zaprlo zaradi obtožb spolnega izkoriščanja mladoletnic. Kot trdi Trump, sta se z Epsteinom v začetku tisočletja sprla, ker je poslovnež prevzel zaposlene, ki so delali v wellnessu v Trumpovem golf klubu na Floridi. | Foto: Reuters Predsednik ZDA kljub številnim dokazom zanika prijateljstvo z Epsteinom, ki je leta 2019 v času Trumpovega prvega predsedniškega mandata umrl v priporu, potem ko ga je zvezno tožilstvo zaprlo zaradi obtožb spolnega izkoriščanja mladoletnic. Kot trdi Trump, sta se z Epsteinom v začetku tisočletja sprla, ker je poslovnež prevzel zaposlene, ki so delali v wellnessu v Trumpovem golf klubu na Floridi. Foto: Reuters

"Epstein je Trumpu predstavil Melanio. Povezave so tako široke in globoke," je med drugim dejal Hunter Biden v pogovoru z ameriškim novinarjem Andrewom Callaghanom. Trditev je pripisal avtorju do Trumpa kritične biografije Michaelu Wolffu, ki ga je ameriški predsednik junija označil za tretjerazrednega novinarja.

Odvetniki prve dame, ki se je s Trumpom poročila leta 2005, so izjavo Hunterja Bidna označili za lažno, ponižujočo, obrekljivo in provokativno.

Melania grozi s tožbo za milijardo dolarjev

V pismu, naslovljenem na odvetnika Hunterja Bidna, so zapisali, da je prva dama zaradi izjav utrpela izjemno finančno škodo, škodovale pa so tudi njenemu ugledu. Zahtevajo, da Hunter Biden trditev umakne in se opraviči, sicer ga bo Melania Trump tožila za več kot milijardo dolarjev.

Hunter Biden je imel v četrtek znova pogovor s Callaghanom na YouTubu, v katerem mu je novinar ponudil priložnost za opravičilo Melanii Trump. A je Hunter Biden odvrnil, da se to ne bo zgodilo.

Ob tem je navedel trditev iz Wolffove knjige, da sta se Epstein in Triump dobro poznala in da sta skupaj preživela zelo veliko časa, še poroča ABC News.

Sin nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna Hunter Biden je v intervjuju v začetku meseca ostro kritiziral nekdanje vezi sedanjega predsednika Donalda Trumpa z Epsteinom. | Foto: Reuters Sin nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna Hunter Biden je v intervjuju v začetku meseca ostro kritiziral nekdanje vezi sedanjega predsednika Donalda Trumpa z Epsteinom. Foto: Reuters

Po poročanju medijev sicer ni dokazov, da je Epstein predstavil Melanio njenemu kasnejšemu soprogu.

Revija Harper's Bazaar je januarja 2016, ob začetku Trumpovega prvega predsedniškega mandata, poročala, da je tedanja manekenka slovenskega rodu svojega soproga spoznala novembra 1998 na zabavi, ki jo je priredil ustanovitelj modne agencije. Melania Trump je tedaj za revijo povedala, da Trumpu sprva ni želela dati svoje telefonske številke, ker je bil na prireditvi s svojo tedanjo spremljevalko.

Predsednik ZDA kljub številnim dokazom zanika prijateljstvo z Epsteinom, ki je leta 2019 v času Trumpovega prvega predsedniškega mandata umrl v priporu, potem ko ga je zvezno tožilstvo zaprlo zaradi obtožb spolnega izkoriščanja mladoletnic. Kot trdi Trump, sta se z Epsteinom v začetku tisočletja sprla, ker je poslovnež prevzel zaposlene, ki so delali v wellnessu v Trumpovem golf klubu na Floridi.

