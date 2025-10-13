MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest! Dogodek bo trajal od 9. do 20. ure in bo združil vrhunske blagovne znamke, ekskluzivne popuste in bogat nagradni sklad.

Foto: Mimovrste

Na MimoFestu bodo sodelovale priznane znamke, kot so Roborock, Gorenje, Hisense, LEGO®, Kärcher, Bosch, Rem Power, Logitech, Tefal, Samsung in mnogi drugi. Obiskovalcem bodo predstavili najbolj priljubljene artikle, pripravili posebne akcije in omogočili ekskluzivne popuste na izbrano ponudbo.

Foto: Mimovrste

Za dodatno mero navdušenja bo poskrbela velika nagradna igra s skladom 14.000 evrov, ki bo potekala od 10. do 18. ure. Vsako uro bo možno osvojiti vrednostne bone Mimovrste v skupni vrednosti 9.000 EUR in privlačne nagrade, kot so sesalniki, televizorji, zvočniki, pralni stroj in LEGO® kocke.

Dogodek bo spremljala moderatorka, za glasbeno kuliso pa bo skrbel DJ z vrhunsko JBL opremo, zato lahko obiskovalci pričakujejo pravo zabavno doživetje. Posebej bomo poskrbeli tudi za najmlajše, ki se bodo lahko zabavali v LEGO® kotičku in ob poslikavi obrazov.

Foto: Mimovrste

Seveda pa dogodek ne bo minil brez ugodnih nakupov – na voljo bo več kot 200 ekskluzivnih popustov na artikle iz vseh kategorij, od bele tehnike, igrač in otroške opreme do drogerije, prenosnikov, zvočnikov in televizorjev.Popusti bodo veljali samo 18. oktobra v trgovini Mimovrste=), med drugim tudi:

dodatnih 10 % popusta na celotno ponudbo LEGO®,

15 % popusta na izbrane pralne in sušilne stroje Gorenje in Hisense,

15 % popusta na izbrano vgradno belo tehniko Candy in Haier,

dodatnih 5 % popusta na izbrane telefone, tablice, slušalke in ure Samsung.

Na MimoFestu ne bo manjkalo dobrega vzdušja – obiskovalci bodo lahko uživali v palačinkah, pici in pokovki ter se razveselili dneva, polnega presenečenj in ugodnih nakupov.Dogodek je namenjen celotni družini in ponuja sproščeno, zabavno doživetje za vse generacije.





Naročnik oglasnega sporočila je MIMOVRSTE D.O.O.