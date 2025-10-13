Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
7.00

Osveženo pred

2 dneva, 18 ur

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
noad popust spletna trgovina MimoFest Mimovrste PR članek

Ponedeljek, 13. 10. 2025, 7.00

2 dneva, 18 ur

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

Oglasno sporočilo

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest! Dogodek bo trajal od 9. do 20. ure in bo združil vrhunske blagovne znamke, ekskluzivne popuste in bogat nagradni sklad.

Mimovrste_2381_200229_VID_1200 | Foto: Mimovrste Foto: Mimovrste

Na MimoFestu bodo sodelovale priznane znamke, kot so Roborock, Gorenje, Hisense, LEGO®, Kärcher, Bosch, Rem Power, Logitech, Tefal, Samsung in mnogi drugi. Obiskovalcem bodo predstavili najbolj priljubljene artikle, pripravili posebne akcije in omogočili ekskluzivne popuste na izbrano ponudbo.

MIMOVRSTE-3 (2)_1200 | Foto: Mimovrste Foto: Mimovrste

Za dodatno mero navdušenja bo poskrbela velika nagradna igra s skladom 14.000 evrov, ki bo potekala od 10. do 18. ure. Vsako uro bo možno osvojiti vrednostne bone Mimovrste v skupni vrednosti 9.000 EUR in privlačne nagrade, kot so sesalniki, televizorji, zvočniki, pralni stroj in LEGO® kocke.

Dogodek bo spremljala moderatorka, za glasbeno kuliso pa bo skrbel DJ z vrhunsko JBL opremo, zato lahko obiskovalci pričakujejo pravo zabavno doživetje. Posebej bomo poskrbeli tudi za najmlajše, ki se bodo lahko zabavali v LEGO® kotičku in ob poslikavi obrazov.

MIMOVRSTE-10_1200 | Foto: Mimovrste Foto: Mimovrste

Seveda pa dogodek ne bo minil brez ugodnih nakupov – na voljo bo več kot 200 ekskluzivnih popustov na artikle iz vseh kategorij, od bele tehnike, igrač in otroške opreme do drogerije, prenosnikov, zvočnikov in televizorjev.Popusti bodo veljali samo 18. oktobra v trgovini Mimovrste=), med drugim tudi:

  • dodatnih 10 % popusta na celotno ponudbo LEGO®,
  • 15 % popusta na izbrane pralne in sušilne stroje Gorenje in Hisense,
  • 15 % popusta na izbrano vgradno belo tehniko Candy in Haier,
  • dodatnih 5 % popusta na izbrane telefone, tablice, slušalke in ure Samsung.
Na MimoFestu ne bo manjkalo dobrega vzdušja – obiskovalci bodo lahko uživali v palačinkah, pici in pokovki ter se razveselili dneva, polnega presenečenj in ugodnih nakupov.Dogodek je namenjen celotni družini in ponuja sproščeno, zabavno doživetje za vse generacije.

mv-MimoFest_2025_10_fig-rtb970x250 | Foto:

Naročnik oglasnega sporočila je MIMOVRSTE D.O.O. 

noad popust spletna trgovina MimoFest Mimovrste PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.