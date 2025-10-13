Ponedeljek, 13. 10. 2025, 7.00
MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)
V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest! Dogodek bo trajal od 9. do 20. ure in bo združil vrhunske blagovne znamke, ekskluzivne popuste in bogat nagradni sklad.
Na MimoFestu bodo sodelovale priznane znamke, kot so Roborock, Gorenje, Hisense, LEGO®, Kärcher, Bosch, Rem Power, Logitech, Tefal, Samsung in mnogi drugi. Obiskovalcem bodo predstavili najbolj priljubljene artikle, pripravili posebne akcije in omogočili ekskluzivne popuste na izbrano ponudbo.
Dogodek bo spremljala moderatorka, za glasbeno kuliso pa bo skrbel DJ z vrhunsko JBL opremo, zato lahko obiskovalci pričakujejo pravo zabavno doživetje. Posebej bomo poskrbeli tudi za najmlajše, ki se bodo lahko zabavali v LEGO® kotičku in ob poslikavi obrazov.
Seveda pa dogodek ne bo minil brez ugodnih nakupov – na voljo bo več kot 200 ekskluzivnih popustov na artikle iz vseh kategorij, od bele tehnike, igrač in otroške opreme do drogerije, prenosnikov, zvočnikov in televizorjev.Popusti bodo veljali samo 18. oktobra v trgovini Mimovrste=), med drugim tudi:
- dodatnih 10 % popusta na celotno ponudbo LEGO®,
- 15 % popusta na izbrane pralne in sušilne stroje Gorenje in Hisense,
- 15 % popusta na izbrano vgradno belo tehniko Candy in Haier,
- dodatnih 5 % popusta na izbrane telefone, tablice, slušalke in ure Samsung.
Naročnik oglasnega sporočila je MIMOVRSTE D.O.O.