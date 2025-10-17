Tokrat bo marsikaj drugače, navijači Luke Dončića si manejo roke!

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo v noči na soboto odigrali zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom nove sezone lige NBA. V mestu angelov se bodo pomerili s Sacramentom. Trener J. J. Redick je napovedal, da bo to generalka za uvodno tekmo lige NBA proti Golden Statu, temu primerno visoka pa naj bi bila minutaža nosilcev igre. To je izvrstna novica za navijače Luke Dončića, ki je v izvrstni formi in vstopa v sezono z največjimi pričakovanji. Dvoboj se bo začel ob 4.30 po slovenskem času.

Ljubitelji košarke odštevajo dneve do začetka nove sezone lige NBA, v kateri bodo prvič branili naslov Oklahoma City Thunder. Luka Dončić, edini slovenski predstavnik v ligi NBA v sezoni 2025/26, bo novo sezono začel v noči na sredo, ko bodo Jezerniki gostili Golden State, pred tem pa ga čaka še zadnji preizkus moči. V noči na soboto bo v domači dvorani Crypto.com Arena na zadnji pripravljalni tekmi pričakal kalifornijske sosede iz Sacramenta.

Dončić bo odigral več minut kot pa v Phoenixu

J. J. Redick bo proti Sacramentu poslal v ogenj vsa razpoložljiva (zdrava) orožja. Foto: Reuters Obeta se dvoboj, na kateri bi lahko navijači Luke Dončića prišli na svoj račun, saj bo 26-letni Ljubljančan najverjetneje na parketu prebil veliko minut. Trener Lakersov J. J. Redick je namreč napovedal, da bodo (zdravi) nosilci igre prebili na parketu veliko časa. Zanimivo bo videti, kako se bodo v navezavi z Dončićem izkazali novinci Deandre Ayton, Jake LaRavia in Marcus Smart, ki bodo lahko končno na tekmi prebili več minut z Dončićem kot sicer.

Slovenski virtuoz je v tem pripravljalnem obdobju odigral le eno tekmo, na štirih pa je počival. V Phoenixu je v 22 minutah pustil izjemen vtis in dosegel 25 točk, Lakersi pa so vseeno izgubili (104:113). Na preostalih tekmah je bil zgolj gledalec, tudi na zadnjem srečanju Lakersov proti Dallasu (94:121), na katerem je blestel Gabe Vincent. Ta je dvoboj z Mavericksi v Las Vegasu začel sanjsko, zadeval trojke kot po tekočem traku in bil z 22 točkami (v 25 minutah) prvi strelec Jezernikov. Rui Hachimura, eden redkih prvokategornikov LA Lakers, ki je začel dvoboj proti Dallasu, jih je dodal 19.

Luka Dončić in Deandre Ayton sta na današnji dan pred sedmimi leti debitirala v ligi NBA, Phoenix je premagal Dallas, Dončić je dosegel deset točk. V tej sezoni bosta prvič soigralca:

Luka čaka že skoraj šest mesecev

LeBron James naj bi bil odsoten z igrišč vsaj do sredine novembra. Foto: Guliverimage Dončić že nekaj časa čaka na "pravo" zmago z LA Lakers. Na tekmah, kjer ni bil le gledalec, ampak jih je tudi odigral, je nanizal štiri poraze. Tri v končnici prejšnje sezone proti Minnesoti, eno pa v aktualnem pripravljalnem obdobju proti Phoenixu. Nazadnje je tako slast zmage na parketu okusil 23. aprila v play-offu na domači tekmi z Minnesoto.

Lakersi, ki bodo vsaj še mesec dni brez poškodovanega LeBrona Jamesa, imajo v pripravljalnem obdobju razmerje zmag in porazov 1-4. Zdaj se bodo pomerili s Sacramentom, ki je izgubil vse tri pripravljalne tekme (0-3), v Los Angelesu pa bo nastopil brez Domantasa Sabonisa (lažja poškodba stegenske mišice). Manjkala bosta tudi Keegan Murray (palec) in Malik Monk (bolezen), vprašljiv pa je nastop DeMara DeRozana, ki čuti bolečine v dimljah.

Luka Dončić se bo prvič po vrnitvi v ZDA pomeril proti najboljšemu igralcu letošnjega EuroBasketa Dennisu Schröderju. Foto: Guliverimage

Kralji so v zadnjih petih sezonah le enkrat zaigrali v končnici lige NBA, v tej pa imajo višje načrte. Nedavno so sklenili dogovor z veteranom Russllom Westbrookom, ki bi lahko debitiral v dresu Sacramenta, obrambi Lakersov pa bi lahko povzročala težave Zach LaVine in Nemec Dennis Schröder, najboljši igralec letošnjega evropskega prvenstva, kjer je pomagal izbrani vrsti do evropskega naslova, v četrtfinalu pa po hudem boju premagal Slovenijo, pri kateri je izstopal in navduševal prvi strelec tekmovanja Luka Dončić. Tako se po dobrih dveh mesecih spet obeta vroči dvoboj Dončić – Schröder.

Liga NBA, pripravljalne tekme: