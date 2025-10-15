Letos je Poli v okviru projekta Teden otroka® praznuje prijaznost spodbujala prav to: da si vzamemo trenutek in z majhno, a srčno gesto izrazimo hvaležnost. S kampanjo so želeli spodbuditi otroke in starše, da skupaj ustvarijo nekaj preprostega, kar nosi veliko sporočilo – sendvič hvaležnosti.

Ste opazili, kako majhne prijaznosti spremenijo dan? Včasih ni treba veliko, da nekomu polepšamo dan. Morda le topla beseda, iskrena zahvala ali sendvič, pripravljen z mislijo na drugo osebo. To so tisti majhni trenutki prijaznosti, ki ustvarjajo občutek povezanosti in topline – še posebej med otroci in starši, doma ali v šoli, sredi vsakdanjega vrveža.

Kako? Tako, da skupaj z otroki pripravite svoj Poli sendvič in ga poklonite osebi, ki vam polepša dan. Lahko je to babica, učiteljica, varuška, sosed, trener ali kdorkoli, ki si zasluži iskreno pozornost. Svojo zahvalo pa delite tudi z drugimi – na spletni strani Poli.si lahko do 26. oktobra naložite fotografijo sendviča, zapišete, komu ste ga namenili, in po želji dodate kratko misel. V drugem delu kampanje bo javnost glasovala za najbolj srčne kreacije, izbrane zahvalne trenutke pa bo Poli nagradila.

Ker je hrana nekaj, kar nas povezuje, so pri Poli pripravili tudi nekaj predlogov, ki vam olajšajo pripravo.

Foto: Perutnina Ptuj

Vroči kruh s Poli

Bogato obložen in ravno prav zapečen – ta vroči kruh bo ogrel želodce in razpoloženje. Popolna izbira za meglene oktobrske dni ali hitro toplo večerjo, ki navduši.

Sestavine:

300 g Poli

1 francoska štruca (pribl. 400 g)

100 g masla

2 žlici kečapa

300 g sira gavda (narezanega na majhne kocke)

180 g paprike

300 g paradižnikov

4 rezine sira gavda

1 čajna žlička mešanice začimb za paradižnikove jedi

sol in mleti poper

Priprava: Francosko štruco najprej previdno prerežite po dolžini, da dobite dve enaki polovici. Obe notranji strani premažite z maslom in ju položite v pekač. Poli in sir narežite na majhne kocke, dodajte kečap, začimbe in po okusu poprajte. Vse skupaj dobro premešajte in z zmesjo enakomerno obložite obe polovici kruha.

Pekač postavite v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija, in pecite približno 12 minut. Medtem narežite paradižnik in papriko na tanke rezine. Ko kruh vzamete iz pečice, ga obložite s paradižnikom in papriko ter rahlo posolite. Na vrh položite še rezine sira, ki ste jih predhodno narezali na trikotnike, in kruh vrnite v pečico za dodatne tri minute, da se sir lepo raztopi. Na koncu štruco narežite na poljubno velike kose in postrezite še toplo.

Foto: Perutnina Ptuj

Mehiški sendvič s Poli

Slano, sladko, pekoče in osvežilno – ta sendvič je prava eksplozija okusov, ki popestri vsakdan.

Sestavine:

1 štručka s sezamom

5 suhih paradižnikov

1 žlica medu

1 žlica omake BBQ

čili v prahu ali čilijeva omaka (po želji)

Poli klobasa

1 avokado

sok polovice limete

1 žlica vloženih paprik jalapeño

svež koriander

2 rezini sira

1/2 rdeče čebule

koruzni čips za serviranje

Priprava: V sekljalniku zmeljite suhe paradižnike, med in omako BBQ. Če želite bolj pikanten okus, dodajte še ščepec čilija ali nekaj čilijeve omake. Štručko prerežite po dolžini. Spodnjo polovico premažite z omako, nato nanjo položite tanke rezine Poli klobase. Avokado prerežite, odstranite koščico, ga izdolbite in narežite na rezine. Pokapajte ga z limetinim sokom ter ga položite na klobaso. Dodajte še obročke rdeče čebule in nekaj vloženih paprik jalapeño.

Na vrh položite sir, posujte s svežim koriandrom in pokrijte z zgornjo polovico štručke. Postrezite skupaj s pestjo hrustljavega koruznega čipsa.

Foto: Perutnina Ptuj

Polidog Cheesy

Pravi sirasti hotdog z osvežilno solato, ki navduši otroke in odrasle. Popolna izbira za malico, piknik ali toplo popoldansko razvajanje.

Sestavine:

2 hrenovki Poli

2 mehki štručki za hotdog

1/4 glavice rdečega zelja

sok ene limone

pest naribanega sira gavda

1 mlada čebula

majoneza

malo olja in poper

Priprava: Rdeče zelje tanko narežite ali naribajte in ga prelijte z limoninim sokom. Dobro premešajte in pustite stati, da se rahlo zmehča in marinira. Štručki zarežite po dolžini, vendar tako, da se na eni stranici še vedno držita skupaj. Položite ju na pekač, obložen s papirjem za peko, in ju za približno 10 minut postavite v pečico, segreto na 180 stopinj Celzija, da postaneta rahlo hrustljavi.

Medtem hrenovki Poli po dolžini nekajkrat plitvo zarežite na obeh straneh. Na malo olja ju popecite v rebrasti ponvi, pri tem ju večkrat obrnite, da se lepo in enakomerno zlato zapečeta.

Pečeni štručki napolnite z mariniranim zeljem in popečenima hrenovkama. Posujte z naribanim sirom in štručki še enkrat na hitro postavite v pečico, da se sir raztopi. Tik pred postrežbo ju okrasite z majonezo in sesekljano mlado čebulo, po okusu dodajte še malo popra. Postrezite toplo.

Vse to pa je le del širše zgodbe. To jesen Poli vabi k sodelovanju tudi v kampanji Poli trenutki, ki nas spodbuja, da razmislimo, kako uživamo v hrani. Je to hiter zajtrk, medtem ko iščemo zvezke in superge? Morda sendvič, pripravljen zvečer, da ga zjutraj le pograbimo. Ali pa večerja, ko si po napornem dnevu končno vzamemo čas zase in za druge.

Rešite kratek kviz in odkrijte, kateri Poli trenutek najbolj ustreza vašemu tempu in okusu – ter se s tem uvrstite v žreb za dodatne nagrade. Ni pomembno, ali ste jutranji tip, ali vam je bolj všeč malica na poti ali ste ustvarjalec večernih prigrizkov. Vsakdo ima svoj način, vsakdo ima svoj trenutek. Poli poskrbi, da je ta trenutek vedno okusen. Včasih hranljiv, drugič zabaven, vedno pa dovolj enostaven, da ga lahko delite z nekom, ki vam veliko pomeni.