Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na četrtek odigrali svojo predzadnjo pripravljalno tekmo pred novo sezono. Jezerniki so v Las Vegasu brez Luke Dončića, ki bo vnovič igral v noči na soboto, klonili proti nekdanji ekipi Slovenca, Dallas Mavericks, ki so na račun mrka Lakersov v zadnji četrtini zmagali s 121:94. Trener Dallasa Jason Kidd je pred obračunom spregovoril tudi o Slovencu, srečanje pa je za Lakerse zaradi manjše poškodbe predčasno končal Jarred Vanderbilt.

"Zagotovo bom na vsaki tekmi, ki jo bom odigral proti Dallasu, čutil nekaj posebnega," je po torkovem pripravljalnem "debiju" proti Phoenix Suns v najavi za tekmo dan kasneje dejal Luka Dončić, ki pa je nekaj ur pred tekmo po odločitvi skupaj s strokovnim štabom srečanju s svojim nekdanjim klubom dal rdečo luč, kar je nekaj ur pred srečanjem potrdil tudi JJ Redick. Slovenski as je tako obračun z Mavsi, ki so po njegovem odhodu še precej premešali karte, spremljal s klopi.

Dončić po tekmi z nekdanjimi soigralci:

Luka Doncic reunites with his former teammates on the Mavericks after a preseason game in Las Vegas.



🎥: By @Sean_Zittel, Vegas Sports Today pic.twitter.com/9HRoy1rwjt — Vegas Sports Today (@VegasSportsTD) October 16, 2025

Luka Doncic in the house pic.twitter.com/HlfF3iLGN5 — The Schmozone (@TheSchmozone) October 16, 2025

Kljub temu je Slovenec v T-Mobile Areni v Las Vegasu zagotovo srečal tudi nekaj članov zasedbe Mavericksov, ki bi se jim najverjetneje najraje izognil, če bi bilo to le mogoče. Med njimi je tudi trener Dallasa Jason Kidd, ki je že v prejšnji sezoni dejal, da z Luko vse od menjave ni govoril, kljub temu pa vselej, ko je le možnost, dobi vprašanje o slovenskem košarkarskem virtuozu. Nič drugače ni bilo niti pred sredino tekmo, ko je Kidd nanizal pohvale za Dončića in njegovo telesno preobrazbo.

"Odlično je, kar je Luka storil s svojim telesom to poletje. Želimo mu vso srečo. Zdaj je na drugi strani. Vemo, da nam bo skušal izprašiti rit, mi pa njemu, to pač pomeni, da si tekmovalec in tekmec. A res, kar je storil to poletje ... treba mu je čestitati. Trdo dela, želi biti najboljši, vendar pa ga bomo zagotovo na vseh štirih medsebojnih tekmah, ki nas čakajo v sezoni, skušali narediti vse, da ga zaustavimo," je odvrnil Kidd, ki je nato s klopi pospremil zmago svojega moštva.

Vrhunci tekme:

Dallas v zadnji četrtini z delnim izidom 21:0

Lakers so predvsem na račun Ruija Hachimure in Gaba Vincenta, ki sta v prvem polčasu skupaj dosegla več kot polovico točk Lakersov (37), prednjačili na parketu, prvih 24 minut pa so dobili s 66:53. Zaradi trka z Dereckom Livelyjem je zaradi bolečin v levi stegenski mišici srečanje že po prvem polčasu sklenil Jarred Vanderbilt. V drugem je nato Redick precej premešal karte na parketu, Dallas pa je dodal na plin in do konca tretje četrtine ujel priključek (84:86). Lakers so po košu Daltona Knechta slabih deset minut pred koncem še znižali na 88:91, nato pa je sledil veliki mrk, po katerem se je Dallas z delnim izidom kar 21:0 odlepil na 112:88. Tekma je bila nato odločena, Mavsi pa so se na koncu veselili visoke zmage s 121:94.

Prvi strelec Dallasa je bil z 18 točkami in devetimi skoki Anthony Davis, P. J. Washington in novinec Cooper Flagg sta jih dodala po 13, dvomestna pa sta bila še Dereck Lively (11 skokov) in Klay Thompson s po 12 točkami. Pri Lakersih, ki so zadeli le dobrih 39 odstotkov metov iz igre, pa je Vincent v dobrih 25 minutah na parketu dosegel 22 točk, Hachimura jih je prispeval 19, Jaxson Hayes pa je 12 točkam dodal še deset skokov.

Anthony Davis je bil z 18 točkami najboljši strelec Dallasa. Foto: Guliverimage

Dončić znova na parket proti Sacramentu

Dončić je prvič na parket stopil v noči na sredo, ko so Jezerniki igrali proti Phoenix Suns in izgubili z izidom 104:113. Ljubljančan je v 22 minutah igre dosegel 25 točk, sedem skokov in štiri asistence. "Počutil sem se super, bolje, kot sem pričakoval. Prve tekme so vedno nekoliko posebne, saj še nismo povsem v formi, a sem zelo vesel, da sem spet tukaj," je dejal Ljubljančan, ki je dokazal, da je odlično pripravljen. Novo in tudi zadnjo priložnost za piljenje forme na pripravljalni tekmi bo imel Slovenec v noči na soboto (4.30), ko Lakerse čaka še spopad s Sacramento Kings, ki so v sredo sklenili sodelovanje z Russllom Westbrookom.

Redickova zasedba je sicer na štirih pripravljalnih tekmah enkrat slavila, in sicer na drugi tekmi z Golden State Warriors, a so na večini tekem priložnost dobili košarkarji z manj izkušnjami in igralnega časa.

Liga NBA, pripravljalne tekme:

Preberite še: