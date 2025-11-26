Slovenska reprezentanca v smučarskem teku bo v letošnjo olimpijsko sezono krenila v bolj ali manj enaki zasedbi kot v lansko. Med bolj izkušene sodi Miha Šimenc, ki je po slabši sezoni pred dvema letoma v lanski krivuljo obrnil navzgor in prišel do druge najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu. To je zdaj nadgradil še z dobrim delom med poletjem.

"Letošnje poletje je šlo nad pričakovanji, predvsem ker nisem imel veliko težav. Zdravstveno se za zdaj dobro počutim, moram kar potrkati. Fizično sem na dobri ravni in brez poškodb, kar je najbolje," je 29-letni Logatčan v pogovoru za STA uvodoma dejal ob robu predstavitve smučarskih reprezentanc.

Foto: Guliverimage

V smučarskem teku so športniki in športnice še posebej izpostavljeni bolezni, kar je slovensko reprezentanco precej prizadelo v sezoni 2023/24, v lanski pa znova tudi Šimenca. Po zaslugi dobrih priprav je letos bolj pomirjen: "Ne morem reči, da bo šlo brez bolezni, saj je to precej optimistična napoved. Sem pa nekako bolj pomirjen, da četudi pride do nje, imam dobro podlago in bom lažje prišel nazaj v formo."

Po uvodnem sklopu poletnih priprav so slovenski tekači pred začetkom svetovnega pokala opravili še dobra dva tedna višinskih priprav v Livignu, del priprav pa v domači Planici. Tik pred uvodnimi tekmami v Ruki so se odpravili v švedski Gällivare, kjer so formo preizkusili na tekmah nižje kakovostne ravni Fis.

Po težki sezoni zaradi zdravstvenih težav pred dvema letoma je bilo v lanski sezoni v slovenski reprezentanci kar nekaj svetlih točk. Najvišje je z osmim mestom na sprintu v Lillehamerju posegel prav Šimenc. Zanj je to druga najboljša uvrstitev v karieri po sedmem mestu v Areju februarja 2020.

"Res je, da sem imel lani zelo veliko težav z boleznimi." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ugotovili so, zakaj prihaja do tega

Lani je dvakrat prišel do polfinala v sprintih, nekajkrat pa za las ostal na robu izločilnih bojev. Sezono je ocenil kot toplo-hladno, predvsem pa si želi biti bolj konstanten: "Lanska sezona je bila v redu, a me jezi predvsem, da je bila toplo-hladna. Dva polfinala, osmo in deseto mesto, toda želim si biti bolj konstanten, ker to potem prinaša tudi boljše rezultate."

"Res je, da sem lani imel zelo veliko težav z boleznimi. Nekako smo potem ugotovili, zakaj pride do tega. Upam, da bomo to letos uspeli rešiti, skušali smo to analizirati, da bi se temu izognili. Imamo nekaj načinov, ampak stvari so nepredvidljive in borba je predvsem, da ostanem čim dlje zdrav. Če bo tako, bom tudi bolj konstanten in prišel večkrat do polfinala in finala. Enkrat, ko si v finalu, je medalja na dosegu roke," je dejal Logatčan, ki je prvič v svetovnem pokalu debitiral leta 2015.

Poleg zdravstvenih težav pa nekaj malega težav pri konstantnosti povzročajo tudi raznolika prizorišča: "Mislim, da je bolj problem v snegu, tudi z vidika opreme, saj imajo nekateri proizvajalci boljše smuči za mrzel sneg, drugi bolj za vodenega. Pomembno je, da tudi na tem področju ujameš dober dan, dober material in dobro 'mažo'. Proga je na koncu za vse enaka. Enim sicer ležijo krajši, drugim daljši sprinti, a so to na koncu malenkosti. Če si enkrat dober in prideš med top 30, lahko potem v izločilnih bojih lepo napreduješ."

"Vsak tekmovalec si želi medalje, a tega ne moreš nikoli napovedati" V letošnji sezoni bo sicer bolj ali manj vse podrejeno olimpijskim igram v Milanu in Cortini februarja 2026. Foto: SloSki

V letošnji sezoni si želi korak naprej storiti tudi na razdalji, čeprav vseskozi poudarja sprinterske preizkušnje. "Seveda je sprint paradna disciplina, a verjamem, da se da tudi na razdalji prebiti med najboljših 20, kar je moj velik cilj, poleg seveda vseh očitnih. Vsak tekmovalec si želi medalje, a tega ne moreš nikoli napovedati. Toliko je takšnih in drugačnih dejavnikov, ki na to vplivajo. Napredek na razdalji pa je realna stvar in odvisna predvsem od mene. Tu bi se letos dalo narediti korak naprej in priti med top 20, potem ko sem uvrstitev med top 30 že dosegel."

V letošnji sezoni bo sicer bolj ali manj vse podrejeno olimpijskim igram v Milanu in Cortini februarja 2026. Nekoliko bo zato krajša tudi novoletna turneja Tour de Ski, ki bo znova potekala zgolj v Italiji, sicer na enakem prizorišču kot kasneje OI. Za Šimenca bodo igre 2026 v primeru uvrstitve njegove tretje po Pyeongchangu 2018 in Pekingu 2022.

"Kar se tiče programa, sem se letos odločil, da ga večinoma podredim olimpijskim igram. Najprej se moram seveda kvalificirati, nato pa bom tudi tekme zbiral tako, da bom stopnjeval formo res samo za igre. Takrat mora biti vrhunec. Tak je okviren načrt, ampak ta se spreminja, podira in na novo postavlja, odvisen je od veliko dejavnikov. Zdaj sem že toliko sezon v svetovnem pokalu, da vem, da ta ni zadnji."

Preberite še: