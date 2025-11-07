Slovenski smučarski tekači zadovoljni s prvimi pripravami na snegu

Slovenska reprezentanca v smučarskem teku je del priprav na novo sezono, ki bo imela največji vrhunec na februarskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini, opravila v Planici. Po današnjem treningu je glavni trener reprezentance Ola Vigen Hattestad povedal, da bo na prvi tekmi svetovnega pokala nastopila celotna ekipa A.

"V Planico smo se vrnili po višinskih pripravah v italijanskem Livignu, kar je novost glede na prejšnjo sezono. Imeli smo tudi več različnih prizorišč za vadbo, kar lani tudi nismo imeli na voljo. Ker smo imel nekaj dni treningov že na snegu, lahko rečem, da je ekipa zelo dobro pripravljena," je dejal Hattestad.

V prihajajoči sezoni bodo reprezentanco A sestavljali Miha Šimenc, Nejc Štern, Vili Črv, Eva Urevc in Anja Mandeljc.

Prve tekme bodo konec tega meseca v Ruki na Finskem. Pred začetkom sezone bodo slovenski tekači odšli na priprave še v švedski Gällivare, kjer bodo nastopili na nekaj tekmah nižje kakovostne ravni Fis, s tem pa bodo nekoliko bližje prvim tekmam sezone svetovnega pokala na severu Evrope.

"Višinske priprave mi zelo ustrezajo in sem vesela, da smo imeli na voljo tudi zasneženo progo. Veselim se že prvih nastopov na tekmah. Cilje imam zelo visoke, vendar jih ta čas še ne želim razkriti," je bila kratka Urevc. Šimenc si želi, da bi ostal zdrav, zlasti ker so za njim zelo dobri treningi kot pomemben temelj za olimpijsko zimo.

"Z nami je 16 dni priprav na višini v Livignu, na koncu smo imeli tudi priložnost treninga na snegu. Na voljo je bil sicer le krajši krog, dolg kak kilometer in pol, ampak smo opravili zelo dobre priprave. Sedaj nas za dvig forme čakajo še treningi hitrosti in tudi nekaj počitka," pa je priprave strnila Mandeljc.

