Hattestad: Manjka le uvrstitev v finale, upam da se to zgodi na olimpijskih igrah

Podobno kot v preostalih zimskih športih bodo tudi za slovensko reprezentanco v smučarskem teku prihajajočo sezono največji vrhunec februarske olimpijske igre v Milanu in Cortini. Glavni trener reprezentance Ola Vigen Hattestad je lansko sezono ocenil za pozitivno, manjkala je zgolj uvrstitev v finale, za katero upa, da se bo zgodila na olimpijskih igrah.

Norveški strokovnjak je z dosedanjim potekom poletnih priprav zelo zadovoljen. "Odlično je bilo. Lani nismo imeli toliko trening kampov kot letos. V zadnjem mesecu smo imeli nekaj manjših bolezni, a je to normalno za ta čas v letu. Z izjemo tega gre vse po načrtih," je ob robu predstavitve reprezentanc na Brdu pri Kranju dejal Ola Vigen Hattestad.

Pohvalil je tudi hitro rehabilitacijo Nejca Šterna, ki si je spomladi zlomil nogo, a je že zdaj znova v polnem pogonu. "Med poletjem je potreboval še nekaj rehabilitacije, a od avgusta naprej dobro trenira in kaže dobre predstave," je bil zadovoljen 43-letni soprog nekdanje slovenske tekačice Katje Višnar.

Nejc Štern po lanski poškodbi noge že kaže dobre predstave. Foto: Nebojša Tejić/STA

Od Švedske do Finske

Pred začetkom sezone bodo slovenski tekači odšli na priprave še v švedski Gällivare, kjer bodo opravili nekaj tekem Fis, da bodo nekoliko bližje prvim tekmam sezone svetovnega pokala na severu Evrope. Prve tekme bodo konec novembra v Ruki na Finskem. Vrhunec sezone bodo nedvomno olimpijske igre v Italiji.

Fokus na olimpijskih igrah

"Lani je bil naš cilj svetovni pokal, svetovno prvenstvo v Trondheimu pa je bilo le bonus. Letos pa smo za glavni cilj in vrhunec izpostavili OI. Za njih tekači trenirajo štiri leta, zato bo 100-odstoten fokus na igrah," je pojasnil Hattestad, sicer tudi sam olimpijski prvak. V Sočiju 2014 je bil zlat v sprintu.

Ob OI pa je nekdanji svetovni prvak iz Libereca 2009 izpostavil tudi novoletno turnejo, ki bo tokrat nekoliko lažja, hkrati pa bo služila kot odlična priprava na olimpijado, saj bosta obe tekmi potekali na istem prizorišču. "Novoletna turneja bo letos lažja kot v preteklih letih, kar je še posebej dobro za sprinterje. Prav tako je to zanje odličen trening, da lahko na tekmi svetovnega pokala preizkusiš progo, ki bo mesec pozneje prizorišče OI. To je zelo dragoceno."

Ocena lanske sezone? Pozitivna.

Trikratni dobitnik malega kristalnega globusa za seštevek sprinta je lansko sezono po poletni analizi ocenil za pozitivno, še posebej po tem, ko se je reprezentanca pred dvema letoma borila z boleznimi.

"Lanska sezona je bila v celoti gledano pozitivna. Imeli smo veliko uvrstitev med prvih 30, bilo je tudi nekaj polfinalnih uvrstitev. Sanjamo, da nam uspe ta zadnji korak in se prebijemo v finale. Upam, da se to zgodi februarja na OI. Potem ko smo imeli pred dvema letoma slabo sezono zaradi ogromnih težav z boleznimi, smo z lansko lahko zelo zadovoljni. Na tem smo gradili poleti in skušali analizirati, kateri so naslednji pomembni koraki. Prepričan sem, da smo se med poletjem še izboljšali, a tega pred začetkom tekmovanj še ne moremo vedeti," je dejal Norvežan.

V prihajajoči sezoni bodo A reprezentanco sestavljali Miha Šimenc, Nejc Štern, Vili Črv, Eva Urevc in Anja Mandeljc. V ekipi B so Anže Gros, Miha Ličef in Valerij Gontar. Pomočnik Hattestada bo tudi v naslednji sezoni Nejc Brodar.