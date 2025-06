Nemška smučarska tekačica Victoria Carl je bila pozitivna na dopinškem testu, našli so prepovedano snov klenbuterol, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nemška smučarska zveza (DSV) je dejala, da tekačica snovi ni vzela namerno in ji tako ne bi smeli prepovedati nastopa na olimpijskih igrah, ki bodo naslednjo zimo v Milanu in Cortini.

DSV je danes sporočila, da je bila nemška tekačica, olimpijska prvakinja v ekipnem sprintu na prejšnjih igrah leta 2022 v Pekingu, marca na testu izven tekmovalne sezone v Andermattu v Švici pozitivna na klenbuterol.

Kot so še dodali pri nemški krovni zvezi, je bila snov v zdravilu, ki ga je tekačici predpisal zdravnik nemških oboroženih sil, katerih članica je Carl, po njenem zadnjem tekmovanju za zdravljenje akutnega bronhitisa.

"Bila sem bolna, imela sem hud kašelj in sem po zdravnikovem naročilu vzela zdravilo. Vse sem razkrila, nisem vedela, da vsebuje prepovedano snov. Močno upam, da bodo okoliščine razumljene in pravično ocenjene," je dejala Carl.

Zdravniška ekipa nemških oboroženih sil je dejala, da tekačica ni kriva za pozitiven test, zdravnik, ki je predpisal zdravilo, pa ni omenil prisotnosti klenbuterola.

"Zdravnikov recept je bil razumljivo predpisan iz medicinskega vidika, vendar organizacijsko pomanjkljiv. Športnica nikakor ni kriva. Ravnala je v zaupanju v specializirano in kompetentno zdravstveno oskrbo v uradnem vojaškem tekmovalnem okolju," so zapisali na zvezi in dodali, da nemška protidopinška agencija Nada preiskuje primer in ob tem podpira tekačico.

Carl, ki je na OI v Pekingu osvojila tudi srebro v štafeti, na letošnjem svetovnem prvenstvu pa je bila z ekipo bronasta, pred novo sezono svetovnega pokala čaka nekaj negotovosti. Še posebej, ker so na sporedu tudi OI, ki bodo med 6. in 22. februarjem prihodnje v Milanu in Cortini d'Ampezzo.