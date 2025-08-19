Ukrajinska skakalka v daljino in v troskoku Marina Beh Romančuk zaradi pozitivnega dopinškega testa štiri leta ne bo smela nastopati, francoska tiskovna agencija AFP povzema novico Atletske enote za integriteto (AIU). Romančukovi so v odvzetem vzorcu odkrili prisotnost prepovedanega testosterona.

Devetindvajsetletna Ukrajinka je leta 2022 osvojila naslov evropske prvakinje v troskoku, na svetovnem prvenstvu pa je bila leta 2019 srebrna v skoku v daljino, leta 2023 pa v troskoku. Na lanskih olimpijskih igrah v Parizu je bila v troskoku 11.

"AIU je zaradi prisotnosti/uporabe prepovedane snovi (testosterona) suspendirala Marino Beh Romančuk (Ukrajina) za štiri leta, od 13. maja 2025 naprej," so zapisali na AIU.

Atletinja je bila 7. decembra 2024 pozitivna na anabolični steroid testosteron. Začasno je bila suspendirana že maja letos.

