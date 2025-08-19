Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
19. 8. 2025,
18.30

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
doping troskok Marina Beh Romančuk

Torek, 19. 8. 2025, 18.30

1 minuta

Doping

Marini Beh Romančuk štiriletna prepoved nastopanja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Marina Beh Romančuk | Marina Beh Romančuk štiri leta ne bo smela tekmovati. | Foto Guliverimage

Marina Beh Romančuk štiri leta ne bo smela tekmovati.

Foto: Guliverimage

Ukrajinska skakalka v daljino in v troskoku Marina Beh Romančuk zaradi pozitivnega dopinškega testa štiri leta ne bo smela nastopati, francoska tiskovna agencija AFP povzema novico Atletske enote za integriteto (AIU). Romančukovi so v odvzetem vzorcu odkrili prisotnost prepovedanega testosterona.

Devetindvajsetletna Ukrajinka je leta 2022 osvojila naslov evropske prvakinje v troskoku, na svetovnem prvenstvu pa je bila leta 2019 srebrna v skoku v daljino, leta 2023 pa v troskoku. Na lanskih olimpijskih igrah v Parizu je bila v troskoku 11.

"AIU je zaradi prisotnosti/uporabe prepovedane snovi (testosterona) suspendirala Marino Beh Romančuk (Ukrajina) za štiri leta, od 13. maja 2025 naprej," so zapisali na AIU.

Atletinja je bila 7. decembra 2024 pozitivna na anabolični steroid testosteron. Začasno je bila suspendirana že maja letos.

Preberite še:

Matic Ian Guček
Sportal V sredo na diamantni ligi v Lozani dva slovenska rekorderja
doping troskok Marina Beh Romančuk
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.