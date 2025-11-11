Nekdanji svetovni podprvak suspendiran zaradi dopinga

Ameriški sprinter Marvin Bracy, svetovni podprvak v teku na 100 m leta 2022, je sprejel 45-mesečno prepoved zaradi kršitve protidopinških pravil, je sporočila Ameriška protidopinška agencija (Usada). Enaintridesetletni Marvin Bracy-Williams, nekdanji sprejemalec ameriškega nogometa, si je na nedovoljen način pomagal s prepovedanimi steroidi.

Bracy, ki ni tekmoval od leta 2023, je bil februarja 2024 med testom izven tekmovanja pozitiven na prepovedano anabolno sredstvo za povečanje moči in izgradnjo mišic. Posledično so ga začasno izključili iz tekmovanj, Usada pa je po prijavi žvižgača začela preiskavo proti atletu.

"Ta primer je primer pomena sodelovanja med podobnimi organizacijami in organi pregona pri razbijanju organiziranih dopinških goljufij. Ta preiskava je privedla do več drugih pomembnih sklepov, ki jih bomo objavili pozneje, ko bomo končali celotno preiskavo," je dejal izvršni direktor Usade Travis Tygart.

Bracy je drugi ameriški sprinter, nosilec kolajne na 100 m na domačem SP leta 2022 v Eugenu, ki so ga suspendirali. Zmagovalca preizkušnje Freda Kerleyja so izključili avgusta, ker ni sporočil, kje se nahaja, da bi bil na voljo za testiranje.

Bracy je bil tudi član ameriške štafete, ki je na prvenstvu osvojila srebro v preizkušnji 4 x 100 m.