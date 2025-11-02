Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

2. 11. 2025,
15.12

Nedelja, 2. 11. 2025, 15.12

41 minut

Oier Lazkano po suspenzu prekinil molk: Nedolžen sem

Š. L.

Oier Lazkano | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Španski kolesar in zdaj že nekdanji član ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe, katere člana sta Slovenca Primož Roglič in Jan Tratnik, Oier Lazkano je izjavil, da je nedolžen, potem ko ga je kolesarska zveza UCI suspendirala zaradi nepojasnjenih izsledkov v biološkem potnem listu med letoma 2022 in 2024.

Petindvajsetletni Španec je na začetku leta prestopil v vrste Red Bulla, dirkal pa ni vse od Pariz-Roubaixa oziroma od 13. aprila. Pri UCI so potrdili, da je Lazkano začasno suspendiran zaradi nepojasnjenih izsledkov v biološkem potnem listu med letoma 2022 in 2024, ko je dirkal za Movistar. Pri Red Bull-BORA-hansgrohe so hitro prekinili njegovo pogodbo z izjavo: "Potrjujemo, da Oier Lazkano ne bo več del naše ekipe."

Zdaj je svoje povedal še Lazkano, španski časopis As pa poroča, da je zanikal kakršno koli namigovanje o dopingu ali kršenju pravil. "Nikoli nisem uporabljal dopinga ali prepovedanih metod," je dejal Lazkano. "Sem čist športnik in oseba z integriteto. Še naprej bom odločno in transparentno branil svoje ime ter profesionalno dostojanstvo. Moja kariera je zgrajena na trudu, predanosti, poštenosti in vsakodnevnem delu." Lazkano je dodal, da zaupa v resnico in športno pravičnost ter da se bo boril za to, da opere svoje ime z vsemi potrebnimi ukrepi.

Španec, ki bo ta teden dopolnil 26 let, je v spomladanski sezoni klasičnih dirk leta 2023 prvič pritegnil pozornost javnosti, ko je skoraj ves dan dirkal v ubežni skupini na Dirki po Flandriji in na ciljni črti osvojil drugo mesto, kasneje pa je osvojil Boucles de la Mayenne, naslov španskega državnega prvaka na cestni dirki in etapo na dirki po Burgosu. Leta 2024 je zmagal na dirki Clásica Jaén, v Kuurneju končal na tretjem mestu in se pred svojim debijem na Dirki po Franciji presenetljivo uvrstil med deseterico na Kriteriju po Dofineji.

