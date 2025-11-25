Torek, 25. 11. 2025, 22.21
15 minut
Doping
Kanadska plavalka Penny Oleksiak dve leti na suhem
Mednarodna agencija za dopinška testiranja (Ita) je kanadski plavalki Penny Oleksiak naložila dvoletno prepoved tekmovanja zaradi kršitev protidopinških pravil, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.
Oleksiak je med oktobrom 2024 in junijem 2025 zabeležila tri kršitve obveznosti javljanja lokacije, je navedla Ita. Njena prepoved bo potekla julija 2027, leto dni pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu 2028.
Petindvajsetletna Oleksiak je nosilka sedmih olimpijskih kolajn, kar je tudi ženski rekord v Kanadi. Na igrah v Rio de Janeiru 2016 je osvojila štiri medalje, od tega tudi svojo edino zlato na 100 m prosto, dodatne tri pa še v Tokiu 2021. Na lanskih olimpijskih igrah v Parizu ni osvojila nobene, zasenčila jo je kanadska plavalna senzacija Summer McIntosh s tremi zlatimi in eno srebrno kolajno.