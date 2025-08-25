Norveški smučarski skakalec Halvor Egner Granerud se je po več kot pol leta po poškodbi vrnil na skakalnico in opravil prve skoke.

Marčevsko svetovno prvenstvo v Trondheimu bi moralo biti za Halvorja Egnerja Graneruda nekaj posebnega, saj živi v neposredni bližini skakalnega centra, ki je gostilo vrhunec pretekle sezone, a ga je Norvežan moral spremljati le kot gledalec.

Zmagovalec svetovnega pokala 2020/21 in 2023/24 si je tik pred prvenstvom na treningu poškodoval vezi levega kolena, zato je moral na operativni poseg in okrevanje.

Po večmesečni rehabilitaciji se je zdaj vrnil na skakalnico in opravil prve skoke v pripravah na olimpijsko sezono. "Dolgih šest mesecev je bilo, ampak zdaj sem končno spet na skakalnici," je novopečeni očka zapisal na družbenem omrežju in delil videoposnetek skoka.

Forfang in Lindvik sprejela kazen

Iz norveškega tabora je v soboto prišla informacija, da sta Johann Andre Forfang in Marius Lindvik, ki zanikata, da bi vedela za manipulacijo z dresi, sprejela kazen Mednarodne smučarske in deskarske zveze, in sicer trimesečno prepoved nastopanja in denarno kazen.