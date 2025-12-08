Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P., Pe. M., STA

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
22.44

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
Sandi Lovrič Udinese Napoli Juventus Inter Milano AC Milan italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 22.44

33 minut

Italijansko prvenstvo, 14. krog

AC Milanu zmaga po preobratu, Lovrić in Begić med rezervisti

Avtorji:
R. P., M. P., Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Napoli - Juventus | Napoli se je z zmago nad Juventusom vrnil na vrh serie A, kjer je skupaj z AC Milanom. | Foto Reuters

Napoli se je z zmago nad Juventusom vrnil na vrh serie A, kjer je skupaj z AC Milanom.

Foto: Reuters

Napoli se je po zmagi na derbiju 14. kroga serie A vrnil na prvo mesto serie A. Imajo 31 točk, tako kot tudi AC Milan, ki je na zadnji tekmi kroga po preobratu s 3:2 premagal Torino. Sandi Lovrić (Udinese) in Tjaš Begić (Parma) sta v ponedeljek začela na klopi. Videmčani so izgubili z 1:2 proti Genoi, nogometaši iz Parme pa z 1:0 premagali Piso.

Lautaro Martinez
Sportal Gneča na vrhu serie A. Napoli ugnal Romo, Interjev Martinez kralj strelcev.

Christian Pulisic je v drugem polčasu zabil dvakrat. | Foto: Reuters Christian Pulisic je v drugem polčasu zabil dvakrat. Foto: Reuters V ponedeljek je bil Sandi Lovrić med rezervisti Udineseja, ko so z 1:2 izgubili z Genoo. Slovenski reprezentant je vstopil v igro v 86. minuti. Tjaš Begić ob zmagi Parme, šele tretji v sezoni, nad Piso z 1:0 ni dobil priložnosti za igro.

Štirinajsti krog se je v ponedeljek zvečer sklenil s tekmo Torino - AC Milan. Domači so že v 17. minuti vodili z 2:0, a je Američan Christian Pulisic v drugem polčasu z dvema zadetkoma priboril preobrat. Gostje so zmagali s 3:2 in se na vrhu serie izenačili z Napolijem.

Napoli je že v nedeljo na domačem terenu z 2:1 premagali Juventus. Neapeljčani imajo zdaj točko prednosti pred Interjem, ki je v soboto visoko premagal Como s 4:0. Za Napoli je oba gola prispeval Danec Rasmus Hojlund. Prvega v sedmi, drugega v 78. minuti, medtem ko je edini gol za staro damo dosegel Turek Kenan Yildiz v 59. minuti.

Nogometaši Rome so v nedeljo ostali praznih rok v Cagliariju. Na Sardiniji jih je najprej pokopala izključitev Turka Zekija Celika v 52. minuti, v zadnjem delu dvoboja pa so prejeli še gol. V črno jih je v 82. minuti zavil Gianluca Gaetano

Inter visoko premagal Como

Končni rezultat na tekmi med Interjem in Comom je postavil Carlos Augusto. | Foto: Reuters Končni rezultat na tekmi med Interjem in Comom je postavil Carlos Augusto. Foto: Reuters Zasedba iz lombardijske prestolnice je v soboto na stadionu San Siro povedla že v enajsti minuti, ko je zadel Argentinec Lautaro Martinez, s sedmimi goli trenutno prvi strelec serie A. Milančani so v drugi polovici tekme še povečali frekvenco svojih obratov in zabili tri gole, dosegli so jih Marcus Thuram (59.), Hakan Calhanoglu (81.) in Carlos Augusto (86.).

Na sobotni prvi tekmi je Sassuolo pred domačimi gledalci premagal Fiorentino s 3:1. Za ekipo iz Reggio Emilie so zadeli Cristian Volpato (14.), Tarik Muharemović (45.+1) in Ismael Kone (65.), edini gol za goste, ki so po osmem porazu padli na zadnje mesto v 20-članski ligi, pa je dosegel Rolando Mandragora (9./11 m).

Fiorentina je po novem porazu, tokrat je bil od nje boljši Sassuolo, padla na zadnje mesto.

Italijansko prvenstvo, 14. krog:

Sobota, 6. december:

Nedelja, 7. december:

Ponedeljek, 8. december:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

7 - Martinez (Inter), Pulisic (Milan)
– Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna)
5 – Leao (Milan), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Yildiz (Juventus)
– Anguissa (Napoli), Berardi (Sassuolo), Bonny (Inter), Castro (Bologna), Davis (Udinese), De Bruyne (Napoli), Hojlund (Napoli), Mandragora (Fiorentina), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Soule (Roma), Thuram (Inter), Vardy (Cremonese), Zaniolo (Udinese)
...

Mattia Zaccagni
Sportal Lazio izločil AC Milan, Begićeva Parma izpadla proti branilcem naslova
Sandi Lovrič Udinese Napoli Juventus Inter Milano AC Milan italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.