Sabalenka prva, kako kaže Slovenkam?

Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka je zadržala prvo mesto na lestvici mednarodnega združenja WTA. Na drugem mestu je Poljakinja Iga Swiatek, na tretjem pa Američanka Coco Gauff. Najboljša Slovenka Kaja Juvan je s 97. nazadovala na 100., Veronika Erjavec pa z 99. na 102. mesto.

V "top 10" se je v tednu, ko se je začel letošnji prvi letošnji turnir za grand slam v avstralskem Melbournu, zgodila le ena sprememba. Na sedmo mesto je napredovala Rusinja Mira Andrejeva, na osmo pa nazadovala Italijanka Jasmine Paolini.

Veronika Erjavec Foto: Guliverimage

Erjavec je že končala nastope v deželi tam spodaj. Od nje je bila v uvodnem krogu odprtega prvenstva Avstralije boljša Poljakinja Magdalena Frech, ki je zmagala s 6:1 in 6:1. Juvan v uvodnem krogu čaka Kazahstanka Jelena Ribakina, trenutno peta igralka na lestvici WTA.

Tamara Zidanšek, ki je v zadnjem krogu kvalifikacij za veliki turnir v Melbournu izgubila proti Kitajki Yue Yuan, je zadržala 151. mesto, majhen zdrs po lestvici pa sta doživeli Polona Hercog in Dalila Jakupović. Prva je na 315., druga pa na 338. mestu.

* Lestvica WTA (19. januar):

1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 10.990 točk

2. (2) Iga Swiatek (Pol) 8328

3. (3) Coco Gauff (ZDA) 6423

4. (4) Amanda Anisimova (ZDA) 6320

5. (5) Jelena Ribakina (Kaz) 5850

6. (6) Jessica Pegula (ZDA) 5453

7. (8) Mira Andrejeva (Rus) 4731

8. (7) Jasmine Paolini (Ita) 4267

9. (9) Madison Keys (ZDA) 4111

10. (10) Belinda Bencic (Švi) 3512

...

100. (97) Kaja Juvan (Slo) 770

102. (99) Veronika Erjavec (Slo) 765

151.(151) Tamara Zidanšek (Slo) 477

315.(308) Polona Hercog (Slo) 206

338.(334) Dalila Jakupović (Slo) 187

...

