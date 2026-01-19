Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
12.35

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Bor Artnak tenis Lestvica ATP Kaja Juvan Veronika Erjavec Tamara Zidanšek Arina Sabalenka Lestvica WTA

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 12.35

59 minut

Lestvica WTA, 19. januar

Sabalenka prva, kako kaže Slovenkam?

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Arina Sabalenka | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka je zadržala prvo mesto na lestvici mednarodnega združenja WTA. Na drugem mestu je Poljakinja Iga Swiatek, na tretjem pa Američanka Coco Gauff. Najboljša Slovenka Kaja Juvan je s 97. nazadovala na 100., Veronika Erjavec pa z 99. na 102. mesto.

Carlos Alcaraz
Sportal Carlos Alcaraz pred Sinnerjem na vrhu svetovne lestvice

V "top 10" se je v tednu, ko se je začel letošnji prvi letošnji turnir za grand slam v avstralskem Melbournu, zgodila le ena sprememba. Na sedmo mesto je napredovala Rusinja Mira Andrejeva, na osmo pa nazadovala Italijanka Jasmine Paolini.

Veronika Erjavec | Foto: Guliverimage Veronika Erjavec Foto: Guliverimage

Erjavec je že končala nastope v deželi tam spodaj. Od nje je bila v uvodnem krogu odprtega prvenstva Avstralije boljša Poljakinja Magdalena Frech, ki je zmagala s 6:1 in 6:1. Juvan v uvodnem krogu čaka Kazahstanka Jelena Ribakina, trenutno peta igralka na lestvici WTA.

Tamara Zidanšek, ki je v zadnjem krogu kvalifikacij za veliki turnir v Melbournu izgubila proti Kitajki Yue Yuan, je zadržala 151. mesto, majhen zdrs po lestvici pa sta doživeli Polona Hercog in Dalila Jakupović. Prva je na 315., druga pa na 338. mestu.

* Lestvica WTA (19. januar):
  1.  (1) Arina Sabalenka (Blr)          10.990 točk
  2.  (2) Iga Swiatek (Pol)                8328
  3.  (3) Coco Gauff (ZDA)                 6423
  4.  (4) Amanda Anisimova (ZDA)           6320
  5.  (5) Jelena Ribakina (Kaz)            5850
  6.  (6) Jessica Pegula (ZDA)             5453
  7.  (8) Mira Andrejeva (Rus)             4731
  8.  (7) Jasmine Paolini (Ita)            4267
  9.  (9) Madison Keys (ZDA)               4111
 10. (10) Belinda Bencic (Švi)             3512
...
100. (97) Kaja Juvan (Slo)                  770
102. (99) Veronika Erjavec (Slo)            765
151.(151) Tamara Zidanšek (Slo)             477
315.(308) Polona Hercog (Slo)               206
338.(334) Dalila Jakupović (Slo)            187
...

Preberite še:

Veronika Erjavec
Sportal "So tudi takšni dnevi"
Arina Sabalenka
Sportal Sabalenka nervozna pred vzornikom, Danilović odpravila legendarno Američanko
Tamara Zidanšek
Sportal Tamara Zidanšek obstala na zadnji oviri
 
Bor Artnak tenis Lestvica ATP Kaja Juvan Veronika Erjavec Tamara Zidanšek Arina Sabalenka Lestvica WTA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.