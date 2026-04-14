Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Torek,
14. 4. 2026,
16.39

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39

Natisni članek
mladoletnik streljanje umor Zagreb

Torek, 14. 4. 2026, 16.39

1 ura, 3 minute

Mladoletnik ustrelil in ubil 22-letnika. Motiva ne želi razkriti.

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39
Umor v Zagrebu | Hiša v zagrebškem naselju Šestine, kjer so v nedeljo zvečer odjeknili streli. | Foto Pixsell/Igor Soban

Hiša v zagrebškem naselju Šestine, kjer so v nedeljo zvečer odjeknili streli.

Foto: Pixsell/Igor Soban

V nedeljo okoli 23. ure so v hiši v zagrebškem naselju Šestine odjeknili streli. 17-letni državljan BiH je dvakrat ustrelil in ubil 22-letnika. Ker po navedbah županijskega sodišča v Zagrebu obstaja možnost, da bi mladoletnik pobegnil ali kaznivo dejanje ponovil, so mu odredili pripor.

Čeprav je mladenič že v priporu, policija in tožilstvo rezultatov kazenske preiskave še nista sporočila. Po neuradnih informacijah portala Index naj bi bila v hiši ilegalna igralnica, kot mogoč motiv med vpletenima pa se omenja spor zaradi kockanja.

Skušal naj bi pobegniti

Po zabavi, ki je bila v hiši, naj bi vpletena lastnika prosila, če lahko prenočita. Kaj točno se je zgodilo, ni znano, 17-letnika, ki se je po streljanju v paniki sprehajal po bližnji soseski, pa je našel mimoidoči. Bil naj bi precej dezorientiran, moškemu pa je povedal, da se je v hiši v Šestinah nekaj zgodilo. Po tem naj bi skušal pobegniti, a so ga ujeli in pridržali.

Kmalu po tem so na Šestinskem trgu našli truplo 22-letnika, prav tako državljana Bosne in Hercegovine. Umor se je sicer zgodil v hiši, ki je povezana z osebami, zoper katere teče kazenski postopek, a znakov, da bi bila člana kriminalne združbe tudi mladeniča, trenutno ni. Na parkirišču v bližini stavbe pa so bila parkirana vozila, ki so v lasti obtoženih.

Med zaslišanjem se je osumljenec branil z molkom, še poroča Index.

mladoletnik streljanje umor Zagreb
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

