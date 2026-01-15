Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
15. 1. 2026,
7.30

23 minut

Tamara Zidanšek OP Avstralije

Teniški globus, 15. januar

Tamara Zidanšek obstala na zadnji oviri

STA

Tamara Zidanšek | Tamara Zidanšek se ni uvrstila v glavni del turnirja na OP Avstralije. | Foto Guliverimage

Tamara Zidanšek se ni uvrstila v glavni del turnirja na OP Avstralije.

Foto: Guliverimage

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je po dveh zmagah v zadnjem kvalifikacijskem krogu uvodnega turnirja za grand slam sezone v avstralskem Melbournu naletela na previsoko oviro. Kitajka Yue Yuan, 25. nosilka kvalifikacij, je slovensko igralko premagala brez izgubljenega niza s 6:3, 6:1.

Kaja Juvan
Sportal Žreb ni bil naklonjen Kaji Juvan, Slovenko v Melbournu čaka peta nosilka

Osemindvajsetletna Tamara Zidanšek, sicer 151. igralka svetovne lestvice WTA, 27-letni kitajski tekmici, zdaj 130. na svetovni lestvici, ki je bila leta 2024 že na 36. mestu na svetu, ni zmogla vsiliti svojega načina igre. Dvoboja je bilo konec že v eni uri in 27 minutah. Zidanšek pa je tekmici vzela le štiri igre.

Konjičanka je v drugem krogu kvalifikacij po dveh urah in 13 minutah premagala 31-letno makedonsko igralko Lino Gjorčesko s 4:6, 6:2 in 7:5.

V uvodnem krogu pa je bila po uri in 24 minutah boljša od leto dni starejše Francozinje Jessike Ponchet s 7:6 (3) in 6:3.

Neposredni nastop na glavnem turnirju v Melbournu sta si zagotovili Slovenki Kaja Juvan in Veronika Erjavec. Danes je bil opravljen žreb.

