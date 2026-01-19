Carlos Alcaraz pred Sinnerjem na vrhu svetovne lestvice

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Preberite še:

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Carlos Alcaraz | Foto Reuters

Foto: Reuters

Carlos Alcaraz, prvi nosilec uvodnega teniškega turnirja za veliki slam sezone, odprtega prvenstva Avstralije, je številka 1 na svetovni lestvici. Sledi mu branilec zmage v Melbournu Jannik Sinner. Španec in Italijan imata ogromno prednost pred zasledovalci. Najboljši Slovenec Bor Artnak je 488.

Arina Sabalenka
Sportal Sabalenka prva, kako kaže Slovenkam?

Američan Ben Shelton je po pripravljalnih turnirjih za OP Avstralije za mesto izboljšal svojo uvrstitev in je trenutno sedmi igralec na lestvici ATP, Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je današnji dvoboj v Melbournu predal, pa je zdrsnil na osmo mesto.

To je tudi edina sprememba na svetovni lestvici med najboljšo deseterico.

Med Slovenci - nihče med njimi ne igra na peti celini - je Artnak napredoval na 488. mesto, Filip Jeff Planinšek pa nazadoval na 587.

* Lestvica ATP (19. januar):
  1.   (1.) Carlos Alcaraz (Špa)           12.050 točk
  2.   (2.) Jannik Sinner (Ita)            11.500
  3.   (3.) Alexander Zverev (Nem)           5105
  4.   (4.) Novak Đoković (Srb)              4780
  5.   (5.) Lorenzo Musetti (Ita)            4105
  6.   (6.) Alex De Minaur (Avs)             4080
  7.   (8.) Ben Shelton (ZDA)                4000
  8.   (7.) Felix Auger-Aliassime (Kan)      3990
  9.   (9.) Taylor Fritz (ZDA)               3840
 10.  (10.) Aleksander Bublik                3065
...
488. (497.) Bor Artnak (Slo)                   89
587. (582.) Filip Jeff Planinšek (Slo)         64
...

Carlos Alcaraz
Sportal Začelo se je: Alcaraz zanesljivo prek domačina, slab začetek, dober konec za Zvereva
Roger Federer
Sportal Zanimive govorice, ki jih je Federer takoj utišal
Kaja Juvan
Sportal Žreb ni bil naklonjen Kaji Juvan, Slovenko čaka peta nosilka
Filip Jeff Planinšek Bor Artnak Jannik Sinner Carlos Alcaraz
