Carlos Alcaraz pred Sinnerjem na vrhu svetovne lestvice

Carlos Alcaraz, prvi nosilec uvodnega teniškega turnirja za veliki slam sezone, odprtega prvenstva Avstralije, je številka 1 na svetovni lestvici. Sledi mu branilec zmage v Melbournu Jannik Sinner. Španec in Italijan imata ogromno prednost pred zasledovalci. Najboljši Slovenec Bor Artnak je 488.

Američan Ben Shelton je po pripravljalnih turnirjih za OP Avstralije za mesto izboljšal svojo uvrstitev in je trenutno sedmi igralec na lestvici ATP, Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je današnji dvoboj v Melbournu predal, pa je zdrsnil na osmo mesto.

To je tudi edina sprememba na svetovni lestvici med najboljšo deseterico.

Med Slovenci - nihče med njimi ne igra na peti celini - je Artnak napredoval na 488. mesto, Filip Jeff Planinšek pa nazadoval na 587.

* Lestvica ATP (19. januar):

1. (1.) Carlos Alcaraz (Špa) 12.050 točk

2. (2.) Jannik Sinner (Ita) 11.500

3. (3.) Alexander Zverev (Nem) 5105

4. (4.) Novak Đoković (Srb) 4780

5. (5.) Lorenzo Musetti (Ita) 4105

6. (6.) Alex De Minaur (Avs) 4080

7. (8.) Ben Shelton (ZDA) 4000

8. (7.) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3990

9. (9.) Taylor Fritz (ZDA) 3840

10. (10.) Aleksander Bublik 3065

...

488. (497.) Bor Artnak (Slo) 89

587. (582.) Filip Jeff Planinšek (Slo) 64

...

