Na najprestižnejši kolesarski dirki po Franciji, na kateri slovenski as Tadej Pogačar letos brani lansko slavje, vse od leta 2015 ni bilo pozitivnega dopinškega primera. Kar pa očitno v kolesarskem svetu ne pomeni veliko, saj se ob številnih hitrostnih rekordih še naprej pojavljajo dvomi o "čistih kolesarjih".

Florian Lipowitz Foto: Guliverimage

"Kolesarjenje je izjemno nadzorovano. Dokler so vsi testi negativni, moram domnevati, da so vsi kolesarji negativni," je v pogovoru za nedeljski Bild zatrdil Florian Lipowitz, poleg Primoža Rogliča eden od adutov ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe za najbolj odmeven dosežek na letošnji francoski pentlji. Štiriindvajsetletnik je dodal, da je kolesarjenje "najbolj nadzorovan šport z najbolj rednimi protiopinškimi kontrolami".

"Zase vem, da vse delam po pravilih. Delam svoje in poskušam dati vse od sebe. Trdo treniram, se vzpenjam na visoke nadmorske višine in preprosto naredim vse, kar je v mojih zmožnostih," je pojasnil Lipowitz in dejal, da sam ne vidi smisla razmišljati o tem, kaj počnejo drugi.

V zadnjih letih se je umirilo

V zadnjih letih se je kolesarjenje po temnem obdobju številnih dopinških afer umirilo. Zadnji primer dopinga na Touru se je zgodil pred desetimi leti. Vendar sumi ostajajo, še posebej glede na osupljive hitrostne rekorde, ki jih kolesarji dosegajo vsako leto, piše dpa.

"Poznamo meje človeške zmogljivosti. Vemo, kaj je za človeka izvedljivo in kaj ne. Zagotovo obstajajo siva območja, a na neki točki območje postane črno in takrat je to 100-odstotni doping," je pred kratkim v dokumentarcu ARD z naslovom Skrivni doping dejal francoski športni znanstvenik Pierre Sallet. Vendar ob tem industrija opozarja na številne napredke tako pri ljudeh kot pri strojih.