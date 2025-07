Dramatičen zaključek na Touru: Van der Poel v šprintu pred Pogačarjem, Vingegaard takoj za njima

Tour de France, 2. etapa podrobneje

Cilj - Veliki zmagovalec druge etape Dirke po Franciji je postal Mathieu van der Poel, ki je za las premagal našega šampiona Tadeja Pogačarja. Tretji je bil Jonas Vingegaard. Primož Roglič je v cilj prišel v času zmagovalca.

"Zelo težko je bilo. Zaključek je bil težji, kot sem mislil. Motiviran sem bil. Štiri leta je, ko sem osvojil prvo etapo. Čas je bil, da pridem do druge," je po zmagi dejal Mathieu van der Poel.

"Postavili smo se kot nosilca. Ampak ob meni so bili velikani, zato sem vesel, da sem zmagal. Težak in nervozen dan je bil," je še dejal glede vloge današnjega favorite, nakar se je navezal še na rumeno majico: "Sanje za ekipo prva dva dneva. Kar bo zdaj prišlo, je le še bonus."

Rezultati 2. etape

1 km do cilja - Spremljali bomo šprint favoritov

1,6 km do cilja - Florian Lipowitz im nekaj metrov prednosti, a ga bodo verjetno ujeli.

2,8 km do cilja - Manjša skupina kolesarjev je spet skupaj. V zaključku bo prav tako nekaj vožnje navkreber. Zdaj je napadel Florian Lipowitz (Red Bull - BORA hansgrohe)

4,3 km do cilja - Kolesarji so jih ujeli, zdaj je vnovič skočil Vauquelin. Z njim je Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike).

5,1 km do cilja - Jonas Vingegaard je napadel. Sledita mu Remco Evenepoel in Tadej Pogačar.

5,3 km do cilja - Kolesarji so se spet bolj zgostili. Vauquelin je pospešil, a so mu vsi takoj sledili.

6,2 km do cilja - Cote d'Outreau (0,8 kilometra/osem odstotkov) je zadnji kategoriziran vzpon. Primož Roglič je uspel priključiti vodilni skupini.

8 km do cilja - Primož Roglič zaostaja nekaj sekund za skupino s Tadejem Pogačarjem. Kmalu sledi nov klanec, ki bo naredil novo selekcijo.

8,8 km do cilja - Primož Roglič je izgubil stik. V ospredju so še Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Matteo Jorgenson, Remco Evenepoel. Tadej Pogačar bo oblekel pikčasto majico, ker je bil najhitrejši tudi na tem gorskem cilju.

9 km do cilja - Na vzponu na Cote de Saint Etienne au Mont (1,1 kilometra/9,4 odstotka) je neizprosen tempo. Tadej Pogačar nadzoruje dogajanje. Za njim je Jonas Vingegaard. Ob njima Mathieu van der Poel in Remco Evenepoel. Primož Roglič je izgubil stik.

15 km do cilja - Vse bližje je neizprosen zaključek. Medtem je Matej Mohorič izgubil stik z vodilno skupino. Cote de Saint Etienne au Mont (1,1 kilometra/9,4 odstotka) in Cote d'Outreau (0,8 kilometra/osem odstotkov) sta naslednja klanca. Prvi je zelo strm in bo zagotovo naredil novo selekcijo. Tadej Pogačar in Primož Roglič sta varno v ospredju glavnine.

30 km do cilja - Na vrhu kratkega klanca Côte du Haut Pichot je bil najhitrejši Tim Wellens pred moštvenim kolegom Tadejem Pogačarjem.

💪 The pace has increased on the côte du Haut Pichot! 🇧🇪 @Tim_Wellens takes the lead ahead of 🇸🇮 @TamauPogi.



31 km do cilja - Wout van Aert je za ekipo Visma | Lease a Bike navil tempo na Cote du Haut Pichot. Glavnina se je hitro raztegnila. Primož Roglič in Tadej Pogačar sta v dobrem položaju.

34 km do cilja - Kaj nas čaka v zaključku? V zadnjih desetih kilometrih kolesarje čakata še Cote de Saint Etienne au Mont (1,1 kilometra/9,4 odstotka) in Cote d'Outreau (0,8 kilometra/osem odstotkov). S tega je do cilja še pet kilometrov, povsem v zaključku pa gre spet navzgor. Spet bo napeto, v cilju kolesarje pričakujejo med 17.20 in 18. uro.

37 km do cilja - Glavnina kolesari skupaj. V ospredju so ekipe Alpecin - Deceuninck (Mathieu van der Poel), UAE Emirates (Tadej Pogačar), Visma | Lease a Bike (Jonas Vingegaard), Soudal Quick-Step (Remco Evenepol), Red Bull - BORA - hanshroge (Primož Roglič).

50 km do cilja - Konec bega!

54 km do cilja - Ne letečem cilju so se tudi v glavnini udarili za točke v boju za zeleno majico. Najhitrejši je bil Jonathan Milan, ki je bil takoj po prečkanju črte vidno besen na Biniama Girmaya, ki je bil lani kralj sprintov in si prislužil zeleno majico za najboljšega po točkah. Ga je zmotilo komolčkanje ali kaj drugega?

57 km do cilja - Konec zabave za ubežnike. Njihova prednost je vsega 37 sekund. Ekipe, ki želijo danes etapno zmago, so začele diktirati močan tempo.

65 km do cilja - Povprečna hitrost v prvih treh urah vožnje je znašala 43 km/h. Ubežniki imajo 1:26 prednosti. Temperatura ozračja znaša le 19,2 stopinj Celzija. Medtem je moral kapetan ekipe Ineos Grenadiers Carlos Rodriguez zamenjati kolo.

84 km do cilja - "Zelo agresiven zaključek je. Težko bo vzeti čas. Lažje ga bo izgubiti. Skušali bomo biti pazljivi in ne narediti napake v zaključku," je glede finiša današnje etape opozoril prvi favorit Tour Tadej Pogačar.

90 km do cilja - Glavnina se približuje ubežnikom. Zaostanek znaša le še 1:32. V ospredju lahko vidimo ekipe UAE Emirates (Tadej Pogačar), Visma | Lease a Bike (Jonas Vingegaard) Red Bull - BORA - hansgrohe (Primož Roglič), Soudal -Quick Step (Remco Evenepoel) in jasno Alpecin - Deceuninck, ki imajo v svojih vrstah rumeno majico po zaslugi včerajšnje zmage Jasperja Philipsna, danes pa računajo na Mathiuea van der Poela.

103 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 2:44. Medtem sta se v glavnini zapletla Eddie Dunbar (Jayco AlUla) in Adam Yates (UAE Team Emirates). Irec lovi glavnino. Na gorskem cilju IV. kategorije Côte de Cavron-Saint-Martin je edino točko dobil Leknessund.

125 km do cilja - Za kolesarje je dobrodošlo, da je posijalo sonce, ki suši ceste. Ubežniki imajo še vedno 2:23 prednosti.

137 km do cilja - Glavnina za štirimi ubežniki zaostaja 2:23.

148 km do cilja - Moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Emirates, Belgijec Tim Wellens, je imel tehnične težave s kolesom. Medtem je prednost četverice ubežnikov 2:30. Kolesarji so oprabili z 1/5 današnjih višinskih metrov. Še 2000 metrov je pred njimi. Na čelu glavnine so kolesarji ekipe Alpecin - Deceuninck, ki imajo v svojih vrstah velikega aduta za današnjo etapno zmago. Mathieu van der Poel je ob Tadeju Pogačarju osrednji favorit današnjega dne.

Tadej Pogačar spada med osrednje favorite za zmago v današnji etapi. Foto: Guliverimage

161 km do cilja - Jevgenij Fedorov (XDS Astana) in Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) sta se navkljub padcu uspela priključiti nazaj preostalima ubežnikoma Brentu Van Moerju (Lotto) in Brunu Armirailu (Decathlon AG2R La Mondiale).

164 km do cilja - Ravno, ko se je prednost ubežnikov povečala na tri minute, sta se v levem ovinku na tleh znašla Jevgenij Fedorov (XDS Astana) in Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).

165 km do cilja - Prednost ubežnikov (Brent Van Moer (Lotto), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) in Jevgenij Fedorov (XDS Astana)) je narasla na tri minute. Povprečna hitrost do tega trenutka znaša 45,9 km/h.

177 km do cilja - Glavnina drži štiri ubežnike na varni razdalji. Njihova prednost znaša 2:30.

194 km do cilja - Četverica Brent Van Moer (Lotto), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) in Jevgenij Fedorov (XDS Astana) imajo 2:24 prednosti pred glavnino.

Ubežniki so se za odlepili od glavnine. Foto: Reuters

206 km do cilja - Štirje kolesarji so se podali v beg in so si nabrali 8 sekund prednosti.

207 km do cilja - Avstralski hribolazec Ben O'Connor (Jayco AlUla) je včeraj padel v zaključku etape."Ima nekaj odrgnin in na določenih mestih je nekoliko otrdel, sicer pa je v redu," je njegova ekipa povedala za letour.fr pred začetkom etape.

209 km do cilja - Etapa se je po zaprti vožnji začela. Kolesarjem poleg dežja nagaja tudi veter, ki piha okoli 20 km/h.

12.44 - Kakšno vzdušje v statnem mestu Lauwin Planque. Kot bi spremljali karneval. Čeprav je dež, je ogromna množica ob trasi zaprte vožnje po mestu.

12.40 - V zadnjih desetih kilometrih kolesarje čakata dva vzpona Cote de Saint Etienne au Mont (1,1 kilometra/9,4 odstotka) in Cote d'Outreau (0,8 kilometra/8 odstotkov). S tega je do cilja še pet kilometrov, povsem v zaključku pa gre spet navzgor. In tu lahko pričakujemo akcijo tudi tistih kolesarjev, ki jih zanima skupna zmaga na Touru.

12.35 - Organizator je sporočil, zakaj je prišlo do prestavitve štarta. Več avtomobilov je zaradi močnega dežja obtičalo v blatu, kar je povzorčilo prometne zastoje. Temperatura ozračja je le 16 stopinj Celzija.

12.30 - Po zamiku se je druga etapa Dirke po Franciji začela. Kolesarji so v opravah za dež. Obeta se nam nov razburljiv dan.

12.10 - Druga etapa se bo zaradi slabega vremena začela 15 minut pozneje, torej ob 12.30, saj so bile pri določenih ekipah logistične težave.

11.50 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Po dramatičnem uvodnem dnevu se veliko dogajanja pričakuje tudi v 2. etapi. Vse skupaj bi lahko začinil dež, ki je na štartu dneva. Kolesarje čaka 209 kilometrov dolga preizkušnja, ki se bo zaključila s kilometrskim klancem, ki bo imel povprečno 9-odstotno naklonino.

Foto: Reuters

Bosta Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, ki sta v soboto izkoristila nepazlivost preostalih velikih konkurentov, kot sta Primož Roglič in Remco Evenepoel, ter v vetrovnih razmerah pridobila 39 sekund, tudi danes v zaključku skočila?