Urška Žigart z ganljivim sporočilom Tadeju Pogačarju

Slovenska kolesarka in zaročenka Tadeja Pogačarja je pred začetkom Dirke po Franciji svojemu izbrancu namenila ganljivo sporočilo ob izbranih in hudomušnih fotografijah Pogačarja.

Urška Žigart zdaj že tradicionalno pred začetkom Dirke po Franciji Tadeju Pogačarju na socialnih omrežjih nameni posebno objavo. "Tukaj je, najpomembnejša objava v letu. Za temi fotografijami ni velike zgodbe … od počitnic, do trdega dela, celoten cikel, tako kot vsako leto. Vse kar je enako na vseh teh fotografijah je Tadej in to kako ga vidim jaz. Enkrat sem prebrala, da vsakemu človeku, ki ga spoznaš, izgledaš drugače. Vsak dan se počutim počaščena, da sem te spoznala in srečna zaradi tega, koliko mi pomeniš. Uživaj v svojem krogu po Franciji. Ostani ti in varno pot," je letos zapisala slovenska kolesarka.

Istočasno kot Pogačar nastopa na Dirki po Franciji, pa Žigart čaka Dirka po Italiji. Kolesarka Insurance-Soudal bi morala po prvotnem načrtu morala nastopiti na Dirki po Franciji, a so se v ekipi v zadnjem trenutku odločili, da jo raje pošljejo na Giro, kjer ji trasa bolj ustreza. Žigart je do zdaj na Giru nastopila petkrat, najvišje pa končala lani, ko je bila 12. Leta 2023 je grdo padla in zaradi pretresa možganov predčasno končala preizkušnjo.

Zaročenka Tadeja Pogačarja je na svoji zadnji dirki dosegla izid kariere v svetovni seriji. Dirko po Švici med 12. in 15. junijem je namreč končala na visokem petem mestu, se ji pa na državnem prvenstvu ni izšlo po načrtih. V vožnji na čas je po napaki osvojila drugo mesto, na cestni dirki pa je bila peta.

