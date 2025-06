Novi slovenski članski prvak na cestni dirki je 19-letni up Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team), ki je izkoristil odsotnost kopice članov. Omrzel je devet kilometrov do cilja 180,8 kilometrov dolge trase v Celju in njegovi okolici ušel drugemu ubežniku Jaki Maroltu (Factor Racing). 19-letnik, ki je pred dnevi osvojil prestižno etapno dirko za kolesarje do 23 let Giro d'Italia Next Gen, je na koncu slavil s 25 sekundami prednosti pred Maroltom, tretji je bil s 33 sekundami zaostanka Matevž Govekar (Team Bahrain Victorius). V ženski konkurenci je slavila Eugenia Bujak (Cofidis) pred Niko Bobnar, ki je slavila med mlajšimi članicami, in Špelo Kern.

Člani in mlajši člani so se morali spopasti z osmimi krogi in 2528 višinskimi metri. Trasa je potekala okoli Šmartinskega jezera in vsebovala nekaj krajših vzponov. Preizkušnja je bila zelo naporna, potekala je v hudi pripeki, kar je hitro razredčilo vrste sicer 46 kolesarjev na startni listi. V vsakem krogu je bil osip velik, zadnje tri pa je začelo še vsega 18 tekmovalcev.

Prva odločitev je padla v šestem krogu, ko sta se od vse manjše skupine odlepila Omrzel in Marolt. Dva kroga pred koncem sta imela minuto naskoka, pred zadnjim pa 35 sekund. Nekaj napadov med vodilnima je bilo, Omrzelu pa je uspel tretji poskus dobrih devet kilometrov pred ciljem in se dokončno odlepil svojemu vrstniku.

Za Omrzela je bil to prvi naslov državnega prvaka med člani, pred tem je bil v zadnjih dveh letih državni prvak med mladinci.

Na DP ni bilo obeh zvezdnikov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ob branilcu naslova Domnu Novaku, ki je bil na startni listi, a zaradi bolezni ni nastopil, so iz svetovne serije manjkali še Matej Mohorič, Jan Tratnik in Luka Mezgec.

Doslej nihče na DP na cestni dirki ni slavil več kot dvakrat. Po dva naslova imajo Gorazd Štangelj, Tadej Valjavec, Mitja Mahorič, Borut Božič, Luka Pibernik, Matej Mohorič in Novak.

Eugenija Bujak je naslovu v kronometru dodala naslov še na cestni dirki. Foto: Luka Kotnik

Eugenia Bujak že četrtič slovenska prvakinja

Članice ter mlajše članice in starejši mladinci so se morali spopasti s petimi krogi v Celju in okolici ter skupno 1580 višinskimi metri. Trasa je potekala okoli Šmartinskega jezera in vsebovala nekaj krajših vzponov v okolici, ena od zadnjih priložnosti za napade pa je bil vzpon proti dvorani Zlatorog.

Pet članic je bilo pred zadnjim, petim krogom še naprej v prvi zasledovalni skupini starejših mladincev, v zadnjem krogu prav tako ni prišlo do razlik, v sprintu pa je imela največ moči že petkova zmagovalka v kronometru Eugenia Bujak.

Foto: Luka Kotnik

Bujak: Četudi imam že nekaj let, se vidi, da sem še nekaj vredna

"Res sem vesela in ponosna. Četudi imam že nekaj let, se vidi, da sem še nekaj vredna," je po podelitvi majice državne prvakinje dejala Bujak. "Dirko so nam naredili mladinci, punce smo se malo gledale. Urška (Žigart, op. STA) je seveda skušala napadati na klancih, ampak proga mi je res ustrezala. Tudi to, da je bila zraven Špela, mi je res pomagalo. Zaupala sem ji v zadnjih štirih kilometrih. Pripravila mi je odlično pozicijo in skupaj smo zmagali dirko," je dodala Bujak.

"Fantje so skušali razbiti skupino in se loviti med sabo, stalno se je nekaj dogajalo. Sama sem poskusila ostati s fanti, a ni šlo. Zato smo bile na koncu skupaj vse najboljše članice," je še dogajanje v zadnjem krogu opisala 36-letna kolesarka. Foto: Luka Kotnik

Kern: Njena zmaga je tudi moja

Kern je bila tokrat v službi svoje ekipne kolegice, njene zmage pa se je razveselila: "Oddelala sem tiste zadnje tri kilometre, kot sva bila z Eugenio zmenjeni. Ko sem videla, da je odprla sprint in imela takoj dve, tri dolžine kolesa prednosti, sem bila vesela zanjo. Potem sem ugotovila, da bi bilo fino, če bi bila še sama na odru in sem odprla sprint. Sem maksimalno zadovoljna z Eugenio, Cofidis ima zdaj majico in to je bistvo. Njena zmaga je tudi moja zmaga."

Bobnar srebrna in prvakinja med mlajšimi članicami

Drugo mesto je pripadlo Niki Bobnar (Nexetis), ki je s tem osvojila tudi naslov med mlajšimi članicami. Tretja je bila Špela Kern (Cofidis), četrta predstavnica gorskega kolesarstva Vita Movrin, peta pa Urška Žigart (AG Insurance-Soudal).

Za Bujak je bil to četrti naslov državne prvakinje na cestni dirki, ob tem ima štiri naslove tudi v vožnji na čas, v kateri je slavila v petek. Kolesarka poljskih korenin, ki že vrsto let zastopa Slovenijo, je bila najboljša na DP še v letih 2019, 2021 in 2022. Zdaj je 36-letna Bujak druga na večni lestvici, pred njo je le še Polona Batagelj, ki je bila devetkrat nepremagljiva med letoma 2010 in 2018.

V Celju, kjer se je program dirk začel ob 8. uri, so podelili že naslove v nekaterih mlajših kategorijah. Pri starejših mladincih (113 km) je naslov osvojil Luka Maksimović (Pogi Team UAE Generali), Eva Terpin (Pika Team by Mastercard) pa je bila najboljša pri starejših mladinkah (45,2 km). Pri mlajših mladinkah (45,2 km) je bila najboljša Lina Mehle (Pika Team by Mastercard), pri mlajših mladincih (67,8 km) pa Jakob Petrič (Sloga 1902 Idrija).