Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sobota,
9. 8. 2025,
8.37

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Urška Žigart Pavel Sivakov Tim Wellens Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Sobota, 9. 8. 2025, 8.37

36 minut

Kriterijska dirka za sedmi pokal Tadeja Pogačarja

Tadej Pogačar se je vrnil v Slovenijo, danes ga čakata dirka in druženje z navijači

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Tadej Pogačar | Tadej Pogačar se je vrnil v Slovenijo in bo danes nastopil na kolesarski dirki, ki nosi njegovo ime. Tekmovalni dogodek bo tudi odlična priložnost za proslavitev četrte skupne zmage na Touru. | Foto Reuters

Tadej Pogačar se je vrnil v Slovenijo in bo danes nastopil na kolesarski dirki, ki nosi njegovo ime. Tekmovalni dogodek bo tudi odlična priložnost za proslavitev četrte skupne zmage na Touru.

Foto: Reuters

Komenda bo danes zagotovo najbolj kolesarsko mesto v Sloveniji. Ne samo, da bo tam potekala kriterijska dirka v okviru sedme izvedbe pokala Tadeja Pogačarja, na startni listi je tudi štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar. Tekmovalni dogodek za vse kolesarske kategorije (od dečkov in deklic do članov in članic) bo tudi priložnost za stik Pogačarja z navijači in proslavljanje četrtega slavja na Touru. Prvi kolesar svetovne kolesarske lestvice je v Komendo povabil tudi moštvena kolega Tima Wellensa in Pavla Sivakova, prijatelja Mattea Trentina, na startni listi so tudi Matej Mohorič, Matevž Govekar, Luka Mezgec in Pogačarjeva zaročenka Urška Žigart. Preizkušnja najmlajših se bo začela ob 15.00, člani pa bodo v pogonu od 19.30 naprej.

Kolesarska preizkušnja za Pokal Tadeja Pogačarja je bila običajno na sporedu konec junija, tokrat pa so jo zaradi želje Pogačarja, da se je tudi sam udeleži, prestavili na avgust. Spremenjena je tudi trasa, saj so organizatorji – Kolesarsko društvo Rog (Pogi in Pika team) – dirko iz Poslovne cone Komenda preselili v sam center mesta.

Start bo pred občinsko zgradbo, ob znamenitem rumeno-rožnatem krožišču, cilj pa na vrhu krajšega vzpona pred cerkvijo.

Shrani dogodek – 7. Pokal Tadeja Pogačarja v Komendi – Dogodki na Siol.net

Tekmovalno dogajanje se bo začelo ob 15. uri, vrhunec večera pa bo kriterijski spektakel na kilometrskem krogu s startom ob 19.30. Kolesarji v elitni kategoriji bodo morali prevoziti 35 krogov, kar pomeni, da bo obilo priložnosti za pristno navijaško doživetje.

Na startu bodo vsi najboljši slovenski kolesarji in kolesarke v mlajših kategorijah, od članov pa si bodo startno številko poleg prvega zvezdnika cestnega kolesarstva Tadeja Pogačarja pripeli še njegova moštvena kolega Tim Wellens in Pavel Sivakov ter Matteo Trentin (Tudor). Na startni listi so tudi Matej Mohorič, Matevž Govekar (oba Bahrain Victorious), Luka Mezgec (Jayco AIUIa), ki je dirko dobil že trikrat, in Pogačarjeva zaročenka Urška Žigart (AG Insurance – Soudal Team).

Preberite še:

Tadej Pogačar
Trendi Kam za vikend? Na koncert ali dirko s Tadejem Pogačarjem?
Tadej Pogačar sprejem Komenda
Sportal Kralj Toura v soboto vabi v domačo Komendo
THUMB - Tadej Pogačar & Pauline Ferrand-Prevot
Sportal Srečala sta se kralj in kraljica Toura. "Seveda sem morala prositi za fotografijo."
Rafal Majka Tadej Pogačar
Sportal Eden Pogačarjevih najzvestejših pomočnikov se poslavlja
Tadej Pogačar sprejem Komenda
Sportal Tadej Pogačar prihaja v Slovenijo, in to na dirko, ki nosi njegovo ime
Urška Žigart Pavel Sivakov Tim Wellens Tadej Pogačar Tadej Pogačar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.