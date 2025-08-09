Komenda bo danes zagotovo najbolj kolesarsko mesto v Sloveniji. Ne samo, da bo tam potekala kriterijska dirka v okviru sedme izvedbe pokala Tadeja Pogačarja, na startni listi je tudi štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar. Tekmovalni dogodek za vse kolesarske kategorije (od dečkov in deklic do članov in članic) bo tudi priložnost za stik Pogačarja z navijači in proslavljanje četrtega slavja na Touru. Prvi kolesar svetovne kolesarske lestvice je v Komendo povabil tudi moštvena kolega Tima Wellensa in Pavla Sivakova, prijatelja Mattea Trentina, na startni listi so tudi Matej Mohorič, Matevž Govekar, Luka Mezgec in Pogačarjeva zaročenka Urška Žigart. Preizkušnja najmlajših se bo začela ob 15.00, člani pa bodo v pogonu od 19.30 naprej.

Kolesarska preizkušnja za Pokal Tadeja Pogačarja je bila običajno na sporedu konec junija, tokrat pa so jo zaradi želje Pogačarja, da se je tudi sam udeleži, prestavili na avgust. Spremenjena je tudi trasa, saj so organizatorji – Kolesarsko društvo Rog (Pogi in Pika team) – dirko iz Poslovne cone Komenda preselili v sam center mesta.

Start bo pred občinsko zgradbo, ob znamenitem rumeno-rožnatem krožišču, cilj pa na vrhu krajšega vzpona pred cerkvijo.

Tekmovalno dogajanje se bo začelo ob 15. uri, vrhunec večera pa bo kriterijski spektakel na kilometrskem krogu s startom ob 19.30. Kolesarji v elitni kategoriji bodo morali prevoziti 35 krogov, kar pomeni, da bo obilo priložnosti za pristno navijaško doživetje.

Na startu bodo vsi najboljši slovenski kolesarji in kolesarke v mlajših kategorijah, od članov pa si bodo startno številko poleg prvega zvezdnika cestnega kolesarstva Tadeja Pogačarja pripeli še njegova moštvena kolega Tim Wellens in Pavel Sivakov ter Matteo Trentin (Tudor). Na startni listi so tudi Matej Mohorič, Matevž Govekar (oba Bahrain Victorious), Luka Mezgec (Jayco AIUIa), ki je dirko dobil že trikrat, in Pogačarjeva zaročenka Urška Žigart (AG Insurance – Soudal Team).

